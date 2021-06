Euro 2020, Conte manda un messaggio a Mancini

Durante la conferenza di presentazione dell’Europeo di Sky Sport, Antonio Conte ha voluto mandare un messaggio di auguri al ct Roberto Mancini: “Quello che mi sento di dirti è che c’è grande speranza e fiducia per tutto il lavoro che stai facendo – le sue parole -. Ti auguro sicuramente di fare meglio di quello che abbiamo fatto noi in termini di risultato con la Nazionale (i quarti di finale, ndr)”.

Antonio Conte è fiducioso in vista dell’Europeo: “So che ci sono tutte le premesse, quindi un grandissimo in bocca al lupo a te e al mio amico Lele Oriali. Vi auguro il meglio in assoluto, di fare cose veramente importanti e soprattutto di renderci orgogliosi di essere azzurri”.

OMNISPORT | 01-06-2021 16:18