Euro 2020, Courtois lancia il Belgio: "Abbiamo tutto per vincere"

Sono parole da leader quelle pronunciate da Thibaut Courtois alla vigilia del debutto del Belgio ad Euro 2020 contro la Russia a San Pietroburgo.

I ‘Diavoli Rossi’ sono indicati tra le Nazionali favorite per il successo finale e il portiere del Real Madrid non si nasconde:

“Questa squadra vuole vincere, ma il cammino è lungo. Dovremo vincere già questa partita e poi crescere nel torneo”.

“Ci sono tante buone squadre come Francia, Inghilterra, Portogallo, Italia, Spagna, Germania, ma puntiamo a vincere. Abbiamo tutti l’età perfetta per essere al meglio e ci sono giovani che fanno esperienza. Vorremmo scrivere una bella storia”.

Il Belgio si è spesso smarrito sul più bello nelle grandi manifestazioni, come ad Euro 2016 (fuori ai quarti contro il Galles) e al Mondiale 2018 (sconfitta in semifinale contro la Francia e nella finale per il terzo posto contro l’Inghilterra).

Courtois però invita a concentrarsi sul match del debutto: “Nella prima partita giochiamo sempre un po’ con il freno a mano, perché non vogliamo concedere occasioni, ma conosciamo bene la Russia e siamo pronti”.

OMNISPORT | 11-06-2021 18:05