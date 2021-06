Euro 2020, Croazia-Scozia: le probabili formazioni

Sfida da dentro o fuori per Croazia e Scozia che chiuderanno la loro fase a gironi sfidandosi questa sera alle 21 ad Hampden Park. Entrambe a quota 1 ed entrambe bisognose di vincere per sperare di agguantare la qualificazione agli ottavi, magari anche come miglior terza.

La grande novità in casa Croazia può essere rappresentata dalla presenza dell’ex Bologna e Verona Petkovic dal primo minuto al centro dell’attacco. Out invece Rebic, con Vlasic sulla fascia destra e Perisic dalla parte opposta.

La Scozia deve rinunciare a Gilmour, trovato positivo al Covid: toccherà ad Armstrong sostituirlo in mezzo al campo. Per il resto consueto 3-5-2 con la conferma del trio difensivo McTominay-Hanley-Tierney mentre in attacco spazio alla coppia formata da Dykes e Adams.

PROBABILI FORMAZIONI

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Vrsaljko, Vida, Lovren, Barisic; Brozovic, Kovacic; Vlasic, Modric, Perisic; Petkovic

SCOZIA (3-5-2): Marshall; McTominay, Hanley, Tierney; O’Donnell, McGregor, Armstrong, McGinn, Robertson; Dykes, Adams

