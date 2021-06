Euro 2020, de Ligt tradisce l'Olanda: Repubblica Ceca ai quarti

La Repubblica Ceca raggiunge la Danimarca ai quarti di Euro 2020, dopo aver battuto l’Olanda 2-0. Oranje costretti a giocare in 10 per quasi tutto il secondo tempo, dopo l’espulsione di de Ligt.

Al 13′ l’Olanda ha una grande opportunità per passare in vantaggio: uno scatenato Dumfries serve perfettamente Blind, il giocatore del Psv supera di testa Vaclik ma in scivolata Klas salva tutto a porta sguarnita. Risponde la Repubblica Ceca al 23′, con Coufal che serve dal fondo Soucek ma il colpo di testa non centra lo specchio della porta.

Partita che si infiamma negli ultimi minuti del primo tempo. Al 38′ Masopust serve Barak in area, provvidenziale de Ligt in scivolata a deviare il tiro in calcio d’angolo. L’Olanda reagisce due minuti dopo con un potente destro di Dumfries ma l’estremo difensore ceco si fa trovare pronto e respinge in spaccata. Nei minuti di recupero gli oranje ci riprovano: Depay pesca Van Aanholt che con un tiro a giro sfiora il palo alla sinistra di Vaclik.

La ripresa si apre con un miracolo di Vaclik: Malen salta mezza Repubblica Ceca ma non il portiere avversario, bravo a sradicare il pallone. Al 55′ cambia la partita con il rosso al difensore della Juventus de Ligt, dopo un fallo di mano per frenare Schick.

La Repubblica Ceca crede nella vittoria e spinge, rendendosi pericolosa al 64′ con un tiro di Kaderabek ma Dumfries è bravo a immolarsi respingendo con la gamba destra. Al 68′ il match si sblocca: la Repubblica Ceca passa in vantaggio con uno stacco di testa di Holes su sviluppo di calcio d’angolo.

All’80’ la Repubblica Ceca chiude il match: Holes ruba palla e serve Schick che col mancino in area di rigore non sbaglia bettendo Stekelenburg. L’Olanda non riesce a rendersi realmente pericolosa e i cechi addormentano la partita, chiudendo la sfida 2-0.

OMNISPORT | 27-06-2021 19:54