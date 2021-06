Euro 2020 diventa il festival dell'autogol: è record storico

Euro 2020 sta diventando il festival dell’autogol: Con 5 autoreti finora, il torneo in corso diventa l’Europeo con piú gol nella porta sbagliata della storia (almeno 2 in piú che in qualsiasi altra edizione). Gli ultimi due sono firmati Ruben Dias e Raphael Guerreiro in Portogallo-Germania, che hanno permesso ai tedeschi di ribaltare il match e vincere alla fine 4-2.

A inaugurare la cinquina ci ha pensato Demiral, facendo un favore all’Italia. Un altro giocatore della Juventus a siglare un autogol a Euro 2020 è stato Szczesny in Polonia-Slovacchia, poi è toccato anche a Hummels della Germania. Gli autogol finora sono 5 e siamo praticamente a metà Europeo. E la lista potrebbe essere aggiornata a breve, vedendo il rendimento.

OMNISPORT | 19-06-2021 20:16