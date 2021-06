Euro 2020, Galles-Danimarca: le probabili formazioni

Toccherà a Galles e Danimarca aprire il programma degli ottavi di finale di Euro 2020.

La gara è in programma alla “Johan Cruijff ArenA” di Amsterdam alle ore 18 e mette in palio un posto per il quarto di finale di Baku delle 18 del 3 luglio contro la vincente tra Olanda e Repubblica Ceca.

Si tratta della parte meno “nobile”, o se preferite meno qualitativa, del tabellone, nella quale è facile pronosticare un posto in finale per una tra la stessa Olanda e la vincitrice dell’ottavo di finale extralusso tra Inghilterra e Germania.

Attenzione, però, alle sorprese, ruolo che Galles e Danimarca possono recitare. I Dragoni sono infatti reduci dalla semifinale del 2016, nella quale si arresero solo al Portogallo poi campione dopo aver eliminato Irlanda del Nord e Belgio, mentre i danesi, senza scomodare lo storico trionfo del 1992, hanno la qualità per risultare la rivelazione di Euro 2020.

Per la squadra del ct Hjulmand l’Europeo è stato finora in salita: dopo la grande paura per Christian Eriksen e le due sconfitte nelle prime due partite, la goleada alla Russia e la contemporanea sconfitta della Finlandia contro il Belgio hanno spalancato la porta degli ottavi, obiettivo minimo alla vigilia del torneo, ma ora migliorabile.

Dall’altra parte il Galles ha stupito guadagnandosi il secondo posto nel girone dell’Italia davanti a Svizzera e Turchia e affronteranno da sfavoriti anche l’ottavo di finale

Si tratterà del primo incrocio tra le due Nazionali in una fase finale di un Europeo. I precedenti totali sono 10 e il computo è abbastanza equilibato, con quattro vittorie del Galles e sei della Danimarca, che non raggiunge i quarti di un Europeo dal 2004

Galles privo dello squalificato Ampadu, per il resto conferma la formazione titolare con Bale, Ramsey e James a supporto dell’unica punta Moore, al rientro dopo aver riposato contro l’Italia.

Hjulmand dovrebbe invece confermare assetto e uomini visti contro la Russia:

Galles-Danimarca, le probabili formazioni

GALLES (4-3-3): Ward; C. Roberts, Rodon, Mepham, B. Davies; Allen, Morrell, Ramsey; Bale, Moore, James. Ct: R. Page.

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Wass, Delaney, Højbjerg, Maehle; Braithwaite, Poulsen, Damsgaard. Ct.: K. Hjulmand.

OMNISPORT | 26-06-2021 10:50