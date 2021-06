Euro 2020, il flop del premier Draghi nel mirino del web

L’idea è nata e probabilmente morta nel giro di mezzo pomeriggio. Quella di spostare la Final Four di Euro 2020 dallo stadio di Wembley, a Londra, all’Olimpico Roma è stata una proposta lanciata dal premier Mario Draghi nel corso dell’incontro con la cancelliera tedesca Angela Merkel. Una proposta dettata da esigenze e motivazioni di natura sanitaria, che non ha però incontrato il favore degli organizzatori del torneo.

L’autogol di Mario Draghi

Ecco le parole del premier italiano in risposta a una domanda specifica: “Possibile finale a Roma? Si nell’adoperarmi affinché la finale degli Europei non si giochi in paesi con alti contagi”. Immediato il Tweet di Virginia Raggi, prima cittadina della Capitale: “Spostare la finale degli Europei a Roma? Siamo pronti. Dopo successo dell’apertura di UEFA2020, Roma e Italia hanno dimostrato di saper organizzare grandi eventi internazionali”. L’euforia, però, è durata poco. “La Uefa, la federazione inglese e le autorità inglesi stanno lavorando a stretto contatto con successo per organizzare le semifinali e la finale di Euro a Wembley e non ci sono piani per cambiare la sede di quelle partite”, è il testo di una nota diramata dall‘Uefa a stretto giro di posta. Niente da fare, insomma. Si procederà con il programma e con il calendario già concordati.

Finale Euro 2020 a Roma? Social scatenati

“Quindi Draghi, attaccando Londra e proponendo Roma come sede della finale di Euro 2020, avrebbe fatto autogol è bruciato l’eventuale candidatura dell’Olimpico come piano B. Mah”, è il commento – scettico – del giornalista Giovanni Capuano. “Mi ricorda un po’ la SuperLega ‘sta storia…”, scrive un altro utente. “Sabato arbitro inglese a Londra e ci sbattono fuori”, è la previsione preoccupata di un tifoso. “L’unico ed eventuale piano B poteva essere Budapest“, sostengono in molti. “Figurarsi se quelli dell’Uefa sarebbero mai potuti andare contro Boris Johnson e il governo inglese, che li hanno salvati dal golpe SuperLega. Non ci ho mai sperato che la finale potesse essere spostata a Roma“, l’osservazione di un altro utente.

SPORTEVAI | 22-06-2021 11:29