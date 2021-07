Euro 2020, Italia: Eriksson svela un aneddoto su Mancini

Sven-Goran Eriksson conosce molto bene il ct dell’Italia Roberto Mancini, avendolo allenato sia alla Sampdoria che alla Lazio: “Sapevo sarebbe diventato un grande allenatore. Già alla Sampdoria faceva tutto: magazziniere, cuoco, tutto. Perché vive per il calcio e per lui è sempre stato così. È molto curioso: ‘Perché lo facciamo durante l’allenamento?’, ‘Perché non facciamo questo o quello?’. Veniva sempre da me con domande sul nostro modo di allenarci. E parlava sempre di calcio”.

Il tecnico svedese ha raccontato anche un aneddoto: “È anche un uomo molto generoso. Ad esempio, invitava tutti i giocatori e l’intero staff tecnico al ristorante, una volta alla settimana o ogni due settimane. Fantastico, a base di pesce, genovese. E ha sempre pagato, tutto. È un grande uomo. Lo stimo molto e sono felice che stia facendo molto bene”.

OMNISPORT | 02-07-2021 19:48