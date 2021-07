Euro 2020, Kjaer: "La Danimarca ha fame, lo vedrete"

Ai quarti di Euro 2020 la Danimarca affronterà la Repubblica Ceca. Un match quasi inaspettato a questo punto del torneo e una delle due affronterà in semifinale la vincente di Inghilterra-Ucraina.

In conferenza stampa, il milanista Simon Kjaer ha preso la parola: “Tutto il supporto ricevuto dentro e fuori dal campo è stato inimmaginabile, è andato oltre ogni sogno. Sarà difficile rivivere qualcosa di simile in una fase successiva della mia carriera. È stato fantastico. Ma questo non significa che non abbiamo ancora fame: domani lo vedrete in campo. Giocheremo con lo stesso atteggiamento di sempre”.

OMNISPORT | 02-07-2021 18:58