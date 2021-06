Euro 2020, l'esordio da dimenticare preoccupa i tifosi bianconeri

Euro 2020 della Polonia inizia con una sconfitta pesante, che complica i piani qualificazione. A vincere è la Slovacchia, che trova il 2-1 al 68′ e si prende i tre punti all’esordio. Visti i tanti giocatori della Serie A, sui social i tifosi italiani guardano da spettatori interessati la sfida. Sono però soprattutto i supporter della Juventus a commentare maggiormente. Il motivo è l’errore di Wojciech Szczesny, che sul primo gol non è irreprensibile e si lascia sorprendere sul suo palo dalla conclusione di Robert Mak. Il numero uno bianconero è anche sfortunato, con la palla che tocca il palo e si insacca dopo aver sbattuto sulla sua schiena, ma l’errore resta, così come l’autogol (il primo di un portiere a un Europeo) e il malumore dei tifosi della Juventus.

Szczesny, juventini tra preoccupazione e rammarico

In tantissimi commentano l’errore con preoccupazione: “quel pallone non deve mai, dico mai, arrivare sul palo. Lo doveva prendere prima. Erroraccio da matita rossa, molto preoccupante“, “Mamma mia Szczesny che gol ha preso… Io spero si riprenda per la prossima stagione, altrimenti saranno problemi”. C’è poi chi scrive: “Ma di nuovo sul primo palo? È scandaloso“, “Altra cavolata di Szczesny. Anno disastroso”. E un tifoso tira in ballo praticamente tutti: “Szczesny in grande forma, Pjanic, Rugani e De Sciglio di rientro, un allenatore che parla di ippica. Direi che ci siano tutte le premesse per una stagione entusiasmante”.

Ovviamente, molti tifosi non nascondono il rammarico per il mancato arrivo di Donnarumma: “Ricordiamo che non abbiamo preso Donnarumma perché abbiamo Szczesny”, oppure: “eh ma noi il portiere buono ce l’abbiamo, altroché spendere soldi per Donnarumma”. E si sprecano anche i commenti ironici. Qualcuno scrive: “Già 2 gol nella propria porta di giocatori della Juventus … è record!!! Demiral e Szczesny”, e anche: “Colpa di Buffon che gli mette pressione dalla serie B (via J, Twitter)”, “Nuova regola di EURO2020: se gioca nella Juventus si farà autogol”. Non manca comunque chi difende il portiere polacco: “Il nuovo nemico del “tifoso” Juventino è Szczesny… Prendo atto e continuo a considerarlo un ottimo portiere” o anche: “Ma come si fa a parlare di errore di Szczesny? Si vede che non avete mai giocato in porta“.

Skriniar fa esultare gli interisti

Dall’altra parte della barricata, a esultare sono invece i tifosi dell’Inter, che si godono la grande prestazione di Milan Skiniar, impreziosita dal gol decisivo. Qualcuno scrive: “Grande Skriniar… spettacolare“, “Ma quanto sei forte?”. Ma anche qui non manca un filo polemico: “No ma il miglior difensore della serie A è Romero questo qui giocasse nel Real metterebbe tutti d’accordo nel dire che è tra i top 5 di difesa in Europa“, “che giocatore Pazzesco, un upgrade MOSTRUOSO”.

SPORTEVAI | 14-06-2021 20:52