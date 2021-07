Euro 2020, la Danimarca è in semifinale! 2-1 alla Repubblica Ceca

Non si vuole più fermare la Danimarca del CT Hjulmand, che si sbarazza anche della Repubblica Ceca e approda alle semifinali di Euro 2020. Per gli scandinavi i gol, entrambi nel primo tempo, di Thomas Delaney e Kasper Dolberg. Inutile il quinto gol di questo Europeo di Patrik Schick. Erano 29 anni che la Danimarca non si qualificava ad una semifinale del Campionato Europeo.

Le formazioni iniziali:

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard. Ct. Hjulmand

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclík; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Holes, Soucek; Masopust, Barak, Sevcik; Schick. Ct. Silhavy

Neanche il tempo di scaldarsi che la Danimarca passa subito in vantaggio, al minuto 5, grazie al gol di Delaney: corner da destra di Stryger Larsen e stacco a centro area di Delaney che beffa Vaclík. La reazione della Repubblica Ceca non si fa attendere, e parte dai piedi dello scatenato Schick, che si libera in area col mancino e spara un tiro leggermente deviato in corner. Poco dopo però ancora Danimarca e sempre con Delaney, che colpisce male col destro su un gran cross di Stryger Larsen. Palla fuori di poco, grande chance qui.

Le occasioni ci sono da una parte e dall’altra, ma è sempre la Danimarca, la vera squadra rivelazione di Euro 2020, a trovare il gol del raddoppio poco prima dell’intervallo con Dolberg: cross con l’esterno destro da sinistra di Maehle in ripartenza, a centro area colpisce Dolberg al volo che insacca. 2-0 Danimarca

La seconda frazione di gioco si apre col gol, in avvio, di Patrick Shick, il quinto del suo fantastico Europeo: cross di Coufal e destro al volo, partita riaperta. A metà secondo tempo due cambi importanti nelle file danesi: Fuori Dolberg, dentro Poulsen. Fuori Damsgaard, entra Norgaard.

Al minuto 82 la Repubblica Ceca rischia davvero il colpo del KO ma è salvata da un miracolo del proprio portiere Vaclik: Maehle viene liberato tutto solo in area, carica il destro, ma trova il portiere della Repubblica Ceca prontissimo.

Non svegliate la Danimarca, che vola a Wembley per le semifinali dove affronterà la vincente tra Ucraina e Inghilterra.

OMNISPORT | 03-07-2021 20:02