Euro 2020: l'Olanda perde van de Beek

Non arrivano purtroppo buone notizie in casa Olanda. Euro 2020 perde un altro protagonista. L’Olanda dovrà infatti fare a meno di Donny van de Beek per tutta la durata del torneo a causa di un infortunio. Il centrocampista cresciuto nell’Ajax non tornerà a disposizione del CT Frank de Boer, che non ha nemmeno voluto sostituirlo con altri giocatori.

L’ufficialità della notizia è stata data dai canali ufficiali della selezione dei Paesi Bassi in mattinata. Già nelle scorse ore però, c’erano dubbi sulle sue condizioni.

Il classe 1997 aveva saltato la sfida contro la Georgia dello scorso 6 giugno, dopo aver assistito dalla panchina al 2-2 contro la Scozia. Era stato inserito nella lista dei 26 di De Boer, con il quale ha giocato anche un paio di partite da titolare lo scorso autunno.

La stagione di Van de Beek si può dire sia stata la più complicata della sua carriera. Il classe 1997 la scorsa estate ha scelto di unirsi al Manchester United, ma non è andata bene: 36 presenze, soltanto 15 da titolare e solo 4 di queste in Premier League. Soltanto un goal all’attivo.

Con gli Oranje il giocatore cresciuto nell’Ajax ha collezionato 19 presenze e 3 goal all’attivo. Senza di lui il reparto potrà comunque contare su profondità grazie a Wijnaldum, de Jong, de Roon, Gravenberch, Klaassen e Koopmeiners.

OMNISPORT | 08-06-2021 12:33