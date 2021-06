Euro 2020, Ronaldo si inchina a Gosens: vince la Germania

Dopo il pareggio per 1-1 tra Ungheria e Francia, nel gruppo F va in scena una grande partita tra Germania e Portogallo, vinta dai tedeschi per 4-2. Protagonisti del match gli “italiani” Cristiano Ronaldo e Robin Gosens.

Dopo un avvio acceso è il Portogallo a passare in vantaggio con un contropiede perfetto: alla fine dell’azione Diogo Jota serve un cioccolatino a Cristiano Ronaldo che a porta vuota non può sbagliare. La partita resta equilibrata ma in meno di 5′ cambia tutto, complici ben due autogol. Al 35′, su una sventagliata di Robin Gosens, Ruben Dias anticipa Havertz ma il pallone carambola in porta. Al 39′ l’autorete del Portogallo porta questa volta la firma di Raphael Guerreiro: il difensore, nel tentativo di spazzare via il cross basso di Kimmich, svirgola e infila Rui Patricio.

Nel secondo tempo il ritmo della partita non cala, tutt’altro. Al 51′ la Germania gira bene il pallone e Gosens regala ancora una volta un ottimo assist a Havertz che deve solo appoggiare in rete. Al 60′, i tedeschi chiudono la partita firmando il 4-1: Gosens si regala la gioia del gol personale dopo una partita perfetta, grazie a uno stacco su assist di Kimmich.

Il Portogallo però non demorde e impiega solo 7′ per accorciare le distanze: questa volta è Cristiano Ronaldo a pescare Diogo Jota che firma il 4-2 battendo Neuer. Al 78′ la porta della Germania trema dopo un tiro di Renato Sanches, che provando a replicare il gol nella finale con la Francia nel 2016 colpisce un palo clamoroso dalla distanza. Ci prova da lontano anche la Germania con Goretzka, sfiorando la traversa di pochissimi centimetri. Il Portogallo insiste ma non punge, la partita termina 4-2 per la Germania.

La Germania raggiunge così il Portogallo a quota 3 punti, la Francia resta prima in classifica con 4 punti. Ultima l’Ungheria. Nell’ultimo match del girone Mbappé affronterà l’idolo Ronaldo, la Germania l’Ungheria.

OMNISPORT | 19-06-2021 19:55