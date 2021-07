Euro 2020, Shaw in campo con fratture alle costole

Il viaggio a Euro 2020 dell’Inghilterra non si è concluso come il popolo inglese si sarebbe aspettato. L’Inghilterra è stata grande protagonista della rassegna continentale ma, nell’atto finale di Wembley, la nazionale dei ‘Tre Leoni’ è stata costretta ad arrendersi ai calci di rigore contro l’Italia campione d’Europa.

Tra i protagonisti assoluti della truppa guidata da Gareth Southgate, spicca lo straordinario torneo disputato da Luke Shaw. L’esterno del Manchester United, dopo l’iniziale panchina nel match inaugurale contro la Croazia, si è preso di forza una maglia da titolare sul binario mancino conservandola sino all’appuntamento decisivo contro gli Azzurri.

Un goal in finale, quello della grande illusione, e ben tre assist distribuiti nelle sfide contro Germania e Ucraina. E proprio in relazione alla partita contro i tedeschi, il ‘Telegraph’ ha rivelato un clamoroso retroscena: secondo il quotidiano britannico Shaw avrebbe rimediato un serio infortunio alle costole che, tuttavia, non gli ha impedito di onorare fino in fondo la sua titolarità all’interno dell’undici inglese.

Il classe 1995, dunque, avrebbe disputato i quarti con l’Ucraina, la semifinale con la Danimarca e la finalissima con l’Italia con diverse fratture alle costole.

Nonostante un problema fisico di sensibile rilevanza, Shaw è comunque riuscito nell’impresa di griffare la manifestazione con prestazioni da autentico protagonista e ora dopo un periodo di meritate vacanze si unirà ai compagni del Manchester United per preparare la stagione 2021-2022 agli ordini di Ole-Gunnar Solskjaer.

20-07-2021