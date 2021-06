Euro 2020, tifosi Juve sconsolati: dobbiamo tenerlo ancora?

L’esordio a Euro 2020 della Spagna non è indimenticabile. Addirittura da incubo quello di Alvaro Morata. Contro la Svezia finisce 0-0. Le Furie Rosse fanno la gara, ma non riescono a sbloccare l’equilibrio inziale e in almeno un paio di occasioni rischiano di capitolare. Dopo le accuse del pomeriggio a Wojciech Szczesny, sui social i tifosi della Juventus si trovano costretti ad assistere alla prestazione opaca dell’attaccante, che con molta probabilità giocherà a Torino anche la prossima stagione. Morata non fa proprio nulla per rendere quantomeno sufficiente la propria prestazione e, se a movimenti spesso errati si aggiungo due reti (la prima clamorosa) divorate, il giudizio dei social non può che essere impietoso.

I tifosi bocciano Morata

In tanti non trattengono l’ironia: “Morata ha sbagliato quel gol perché gli juventini in questi Europei possono segnare solo nella loro porta”, “Il punto di forza della Svezia è Morata con gli scarpini a rovescio”, “Morata è una sentenza“, “Lo stiamo insultando talmente tanto che Morata segnerà per osmosi”. Ma non manca chi non si dice sorpreso della prestazione del numero sette della Roja: “Tutti che si meravigliano del gol divorato da Morata… Ma perché? Si è sempre divorato gol facilissimi. Boh”.

Ma i più preoccupati sono ancora una volta i tifosi juventini. C’è chi scrive: “E come al solito Morata ha sbagliato un gol. E ce lo dobbiamo tenere anche per il prossimo anno?“, oppure: “Se è vero che serve un portiere che para e un attaccante che segna questa giornata non lascia tante speranze alla Juventus FC 21/22″, “Morata non può essere l’attaccante titolare della Juventus, non può”, “Spero la Juve venda Morata davvero inconcludente cioè la Spagna fa meglio a giocare senza attaccanti che con lui; ma ha fatto la scuola calcio lui?”

Gli errori sono marchiani e i social impietosi: “Incredibile l’errore di Morata. Clamoroso“, “E ora abbiamo pure Alvaro che si è mangiato un goal clamoroso. Juventini alla grande in questo Europeo!”, “Morata indifendibile dopo questo gol sbagliato. Un bomber di stoffa, pertanto, certe occasioni non le sbaglia. Mai”. Poi, Morata viene sostituito e il sarcasmo non manca: “Standing ovation dello stadio per l’ingresso in campo di Sarabia, anche se mi sa era più per salutare quello di cui ha preso il posto”, così come il realismo: “il secondo tempo di Morata è da horror, sta sbagliando di tutto. Giusto toglierlo“.

SPORTEVAI | 14-06-2021 23:04