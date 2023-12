Euro 2024 sorteggio, Italia con Spagna, Croazia e Albania: girone di ferro o abbordabile? Vota il sondaggio

Spagna, Croazia e Albania. Queste le avversarie dell’Italia campione in carica nel gruppo B degli Europei 2024 in programma dal prossimo 14 giugno. Un girone affatto banale quello dove sono stati inseriti gli Azzurri di Luciano Spalletti, che in Germania proveranno a difendere il titolo conquistato nel 2021 a Wembley in finale contro l’Inghilterra.

Per accedere alla fase a eliminazione diretta l’Italia dovrà posizionarsi nei primi due posti del girone. Un traguardo per niente scontato, soprattutto tenendo in considerazione che le Furie Rosse sono una delle formazioni più accreditate per la vittoria finale della competizione, nonché vincitori della Nations League 2023 dove ci hanno sconfitti in semifinale, che la Croazia, per quanto difficilmente paragonabile a quella giunta alla finale dei Mondiali 2018, è riuscita a spingersi fino alle semifinali dell’ultima Coppa del Mondo e che l’Albania ha sorpreso tutti passando da prima il proprio girone di qualificazione a Euro 2024.