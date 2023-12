Euro2024, Croazia e Spagna non volevano l’Italia: E’ il gruppo più duro

I ct Dalic e De La Fuente speravano in un girone più morbido e fra tutte avrebbero voluto evitare proprio la Nazionale di Spalletti nei sorteggi

Se Sparta piange, o quantomeno non fa salti di gioia, non ride neanche Atene. Per l’Italia è stata una brutta sorpresa l’esito dei sorteggi per Euro2024. Il suo girone non regala alcuna certezza: non è una nazionale materasso l’Albania mentre sono due colossi Spagna e Croazia, specialmente se si considera le difficoltà degli azzurri dal dopo Wembley 2021 a oggi. Mettendosi però nei panni degli avversari si vede però che anche loro hanno paura dell’Italia.

Per il ct croato sarà decisiva la sfida con l’Italia

Zlatko Dalic, Ct della Croazia, non fa giri di parole: “Senza dubbio abbiamo il girone più difficile possibile, giochiamo contro l’attuale campione d’Europa e l’attuale vincitore della Nations League. Avremo un compito molto difficile, ma spero che riusciremo a superarlo, come abbiamo sempre fatto fino ad ora. Il nostro obiettivo è arrivare alla fase a eliminazione diretta della competizione. Sarà difficile e incerto, né bisogna sottovalutare l’Albania, che ha fatto molto bene nella fase di qualificazione. Apriamo contro la Spagna a Berlino e nella partita probabilmente decisiva giocheremo contro l’Italia”.

Il ct della Spagna ammette: “Nessuno voleva l’Italia”

Il ct della Spagna non si piange addosso ma ammette: “Il livello è altissimo. Tutti i gironi sono duri, complessi, ma il nostro forse è al livello più alto. Ma questo ci farà concentrare dal primo momento. È sicuramente il girone più difficile degli Europei, ma anche la Spagna è una grande squadra. È un gruppo che ci chiederà di fare del nostro meglio. Il gruppo è complicato, ma non ce n’è uno facile. La Spagna si sente forte e sono sicuro che anche i rivali non siano contenti della Spagna”.

Gli azzurri il rivale meno gradito: “Nessuna squadra voleva l’Italia come rivale perché è una grande squadra. Per quanto riguarda la Croazia, da qualche anno ottiene ottimi risultati con ottimi giocatori. E per quanto riguarda l’Albania…, sono arrivati ​​primi nel girone. Dovremo partire forte perché le prime due rivali sono Croazia e Italia, ma la mia esperienza mi dice che in questi tornei vince chi arriva con più concentrazione. Quindi penso che sia positivo per noi iniziare così perché i giocatori saranno coinvolti fin dal primo minuto”.