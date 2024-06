Euro2024 Italia, Calafiori campione e Zaccagni dimenticato: il video di Adani scatena la polemica sui social

Il gol al 98’ che ha permesso all’Italia di centrare la qualificazione agli ottavi fa discutere: tutti i meriti vanno a Calafiori mentre il laziale viene ignorato. Anche l’opinionista Rai finisce nel mirino

Un gol decisivo e insperato: l’Italia centra la qualificazione agli ottavi di Euro 2024 grazie alla prodezza di Mattia Zaccagni al minuto 98 della sfida con la Croazia. Ma nell’azione che porta al pareggio degli azzurri di Luciano Spalletti c’è lo zampino di Riccardo Calafiori, con il 22enne romano capace di ispirare l’azione del giocatore della Lazio.

Calafiori o Zaccagni: chi è l’eroe?

Il giorno dopo è quello delle analisi dettagliate, della ricerca di chi ha sbagliato, della discussione delle scelte di Luciano Spalletti. Ma Italia-Crozia, il giorno dopo, è soprattuto il giorno per scegliere l’eroe. Chi ha salvato gli azzurri da quella che sarebbe potuta essere una clamorosa eliminazione (anche se c’era ancora aperta la possibilità della qualificazione tra le migliori terze).

Un merito che andrebbe condiviso quasi a metà tra Riccardo Calafiori che nel momento decisivo e con una splendida azione dalla difesa ha servito un assist perfetto a Mattia Zaccagni. Ma anche la conclusione di destro a giro del giocatore della Lazio non può essere sottovalutata.

Il video di Adani scatena la polemica

A raccontare il gol “salvezza” dell’Italia ci prova anche Daniele Adani. L’opinionista della Rai elogia Riccardo Calafiori in un video che circola sui social e che lo riprende in una pompa di benzina: “Quando Calafiori riceve palla e comincia con questa corsa interlocutoria, a un certo punto scambia con Frattesi, ma il grande giocatore va avanti e non butta la palla. Stinge la difesa della Croazia e lui col destro in spaccata la dà a Taccagni, che è qui e deve solo aspettare la palla, tranquillo e metterla. Ma la giocata da campioni è di Calafiori”.

I tifosi a supporto di Zaccagni

In tanti si scagliano contro Adani, reo di sottovalutare il tiro di Zaccagni: “Se c’era Adani al posto di Calafiori, quella giocata non veniva per limiti tecnici. Se al posto di Zaccagni c’era un altro quella palla andava in curva e a quest’ora tutti a tifare squadracce per un terzo posto di ripescaggio”. E ancora: “Se in carriera avesse fatto il 2% di quello che dice avrebbe vinto il pallone d’oro”. E ancora: “Per molti Zaccagni la doveva soltanto spingere. E’ da ieri che sento questa cosa in televisione, semplicemente incompetenti”.