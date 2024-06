Euro2024, Vanja Milinkovic-Savic coinvolto in una rissa in un pub prima di Danimarca-Serbia: volano pugni

Il portiere del Toro protagonista di un brutto episodio in un locale a Monaco: ma non è chiaro se abbia litigato con un tifoso oppure con un buttafuori.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Un brutto episodio, le cui circostanze sono tutte da chiarire. Quel che è certo è che Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino e della Nazionale serba – anche se agli Europei non ha giocato neppure una partita, avendo perso il posto a vantaggio dell’estremo difensore del Maiorca Predrag Rajkovic – è rimasto coinvolto in una rissa in un pub il giorno prima della decisiva sfida tra la sua squadra e la Danimarca, conclusasi poi con un pareggio che ha eliminato Vlahovic e compagni dal torneo. Una rissa in cui sono volati pugni.

Vanja, che combini? Lite al pub prima di Danimarca-Serbia

Secondo quanto riportato dal Telegraf, autorevole quotidiano serbo, l’episodio sarebbe avvenuto – appunto – nel giorno libero prima della decisiva sfida con la Nazionale danese. Partita che la Serbia avrebbe dovuto assolutamente vincere, per rientrare tra le prime due del gruppo C. Il fratello di Sergej è venuto alle mani con un tizio all’interno del locale, questo almeno è quel che racconta il giornale serbo. Non è chiaro però con chi: con un tifoso della stessa Serbia oppure con uno o più buttafuori del pub di Monaco in cui il portiere del Torino era andato a scolarsi un bicchiere.

Due ipotesi: pugno a un tifoso oppure rissa coi buttafuori

La prima ipotesi è che Vanja sia venuto alle mani con un tifoso serbo che lo ha riconosciuto e che gli ha rivolto critiche perché stava bevendo prima di una partita così importante per i destini della Nazionale nel torneo. Il portiere si sarebbe avvicinato al contestatore e lo avrebbe colpito. Un’altra versione, riportata dagli stessi organi di stampa serbi, è che invece il numero uno del Torino, diventato il numero 12 della Serbia, ha avuto come sparring partner un buttafuori del locale. O forse addirittura più di uno. Almeno, questa è la testimonianza del proprietario del locale stesso.

Caos Serbia: oltre al caso Milinkovic-Savic, è bufera su Stojkovic

Intervistato dallo stesso Telegraf, il titolare del pub ha assicurato: “Vanja è venuto nel nostro bar, ma le guardie di sicurezza all’ingresso non lo hanno riconosciuto e non hanno voluto farlo entrare perché indossava i pantaloncini della Nazionale. La cosa lo ha fatto arrabbiare e c’è stata una rissa. Sono subito intervenuto, gli ho preso la mano e gli ho detto di entrare con me, ma lui ha rifiutato. Tutto è accaduto nel giardino del locale. Non ho visto cosa gli hanno lanciato e cosa si sono detti. Sono contento che alla fine abbiamo risolto tutto”. La Federcalcio serba non ha confermato né smentito l’accaduto, mentre il Ct Dragan Stojkovic è alle prese con altri problemi: visto il pessimo Europeo, potrebbe essere esonerato a breve.