Danimarca-Serbia, moviola: i gol annullati a Eriksen e Jovic che avrebbero cambiato la classifica

La prova dell’arbitro Francois Letexier nella gara di Euro2024 a Monaco analizzata ai raggi X, il fischietto francese ha ammonito quattro giocatori

Trentacinque anni, arbitro da oltre 150 presenze in Ligue 1, Francois Letexier – scelto dall’Uefa per Danimarca-Serbia – ha debuttato bene ad Euro2024 in Croazia-Albania ed è considerato tra i migliori arbitri europei. Nella Champions League 2023/24 ha diretto un totale di 6 partite. Partendo dalla fase preliminare della competizione, dove ha seguito l’incontro tra Anversa e AEK Atene, ha successivamente arbitrato tre partite della fase a gironi, compresa la sconfitta del Napoli al Santiago Bernabéu contro i 14 volte campioni d’Europa del Real Madrid. Agli ottavi di finale ha diretto allo stadio Olimpico di Roma la partita di andata tra Lazio e Bayern Monaco, vinta dalla squadra bianco-celeste. Per concludere, gli è stata assegnata la gara d’andata dei quarti di finale tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e i campioni in carica del Manchester City, terminata per 3-3. Il fischietto francese è stato anche il direttore di gara di Roma-Brighton in Europa League e della Supercoppa Europea di quest’anno disputata ad agosto da Manchester City e Siviglia e vinta ai rigori dagli inglesi oltre che del ritorno di Europa League tra Atalanta e Liverpool ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Letexier con Danimarca e Serbia

Due i precedenti con la nazionale danese con un bilancio di due pareggi, uno solo con la Serbia che nella circostanza perse.

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mugnier e Rahmouni con il lituano Rumsas IV uomo e il tedesco Dankert al Var, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: Milenkovic (S), Wind (D), Hjulmand (D), Mitrovic (S)

Danimarca-Serbia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Dopo soli 2′ subito giallo per Milenković per una trattenuta su Hojlund. Segna la Danimarca al 23′: Eriksen batte il corner e la palla finisce in rete, ma l’arbitro fischia il fallo di Wind su Rajkovic. Al 26′ giallo a Wind per un pestone su Pavlovic. Al 29′ ammonito Hjulmand per una scivolata su Ilic. Al 53′ anche la Serbia segna ma anche stavolta non vale: Tadic serve in profondità Mitrovic che prima si vede ribattere il tiro da Schmeichel, poi prova a ribadire in rete con Andersen che la devia nella sua porta. Tutto viene fermato per il fuorigioco iniziale di Mitrovic che all’83’ viene anche ammonito. Se uno di quei due gol annullati fosse stato convalidato sarebbe cambiata tutta la classifica del girone. Danimarca-Serbia finisce così 0-0.