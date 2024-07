Euro2028, dove si giocano i prossimi europei: città, stadi e date

Forse ti può interessare

Euro 2032 in Italia, i dieci stadi in lizza per i cinque posti disponibili

Con l’assegnazione ufficiale dell’edizione 2032 degli Europei di calcio a Italia e Turchia, il nostro Paese di appresta a selezionare i cinque stadi che ospiteranno le gare della rassegna continentale giocate in Italia. Il termine per presentare il progetto a Nyon non è vicinissimo, visto che si parla di ottobre 2026, ma tra ristrutturazione praticamente obbligate e la possibilità di avviare i lavori per la costruzione di nuovi impianti, il periodo che ci avvicina a Euro 2032 non è poi così lungo. La lista dei papabili stadi presentati alla commissione UEFA dalla Federazione azzurra comprende stadi più o meno certi e altri ancora in lizza. Scopriamo insieme i 10 stadi candidati.