Europa League Milan-Rennes: l’invasione “pacifica” dei francesi. Rabbia rossonera contro la Gazzetta

Cresce l’attesa per la sfida di andata dei sedicesimi di finale di Europa League con il Milan che ospita i francesi del Rennes: il club francese compra l’ultima pagina della Gazzetta dello Sport e si scatena la polemica

15-02-2024 16:43

E’ tutto pronto allo stadio San Siro per la sfida tra Milan e Rennes. In palio nella prima gara dei sedicesimi di finale di Europa League c’è una qualificazione che per entrambe le squadre potrebbe rappresentare un passaggio cruciale in questo campionato. Per la formazione francese, non esattamente abituata a certi palcoscenici, rappresenta la possibilità di sfidare un big d’Europa, per il Milan invece l?Europa League è un obiettivo concreto.

Rennis: l’invasione pacifica di Milano

Una sfida particolarmente sentita per il Rennes quella che andrà in scena stasera allo stadio San Siro di Milano. Il club francese e i suoi tifosi infatti stanno preparando questo appuntamento con grande novizia di particolari. In città sono arrivati oltre 8000 tifosi transalpini che hanno costretto le autorità cittadine a predisporre un servizio d’ordine adatto all’occasione. Al momento non sono però stati registrati incidenti e anzi ha raccolto consensi la decisione del Rennes di affittare un intero hotel al centro della città nel quale sono stati predisposti dei centri di informazione per andare allo stadio ma anche per seguire la partita a chi non ha un tagliando per San Siro.

Rennes: una pagina sulla Gazzetta dello Sport

Si tratta di una partita storica per il Rennes che arriva carico di aspettative e di entusiasmo a questo appuntamento. Non è da tutti giorni giocare nella Scala del calcio e affrontare una squadra che nella scorsa stagione ha giocato le semifinali di Champions. Per questo motivo il club francese ha deciso di comprare l’ultima pagina della Gazzetta dello Sport nella quale si legge “Dal primo all’ultimo minuto dare tutto” e ancora: “L’orgoglio, la passione e il fervore hanno appuntamento questa sera a San Siro. Saremo in migliaia a celebrare l’amore dei nostri colori, rossonero! Forza Rennes”.

Milan, i tifosi contro la Gazzetta

In realtà alla Gazzetta dello Sport c’è poco da imputare, ma ai tifosi del Milan non è piaciuto vedere l’ultima pagina del principale giornale sportivo dedicato all’avversario che la squadra di Pioli affronterà questa sera: “Un giornale italiano che pubblica questa pagina nel giorno in cui in campo ci va un’italiana. E’ lo schifo più totale”, scrive un tifoso. La pensano allo stesso modo anche altri: “Tutto quello che volete, il mercato libero etc. Ma io trovo brutto che la Gazzetta, cioè il quotidiano italiano di riferimento nello sporto, addirittura milanese, accetti per 4 soldi che un club straniero si carichi così inc cassa nostra. Sempre peggio”.

Milan-Rennes: dove vedere la partita