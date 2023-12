Europa League, Roma-Feyenoord è già un caso: sul web le minacce degli olandesi e i precedenti

Le frange più violente degli ultras di Rotterdam annunciano di voler mettere a ferro e fuoco la capitale così come avvenuto nel 2015: si fa largo l’ipotesi del divieto di trasferta

19-12-2023 15:53

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Sarà una lunga attesa quella per la sfida dei playoff di Europa League tra Roma e Feyenoord: sul web sono già comparse le minacce degli ultras olandesi, che annunciano di voler mettere a ferro e fuoco la capitale come già avvenuto nel 2015.

Roma-Feyenoord, le minacce degli ultras olandesi

Quella tra Roma e Feyenoord non sarà una partita qualunque in Europa League. La sfida dei playoff, infatti, riporterà nella capitale gli ultras della squadra olandese, già protagonisti di incidenti e violenze nel 2015, in occasione di un’altra trasferta nella capitale. Sui social sono infatti già apparse alcune minacce ai tifosi romanisti da parte dei sostenitori più violenti del Feyenoord.

Roma-Feyenoord, l’annuncio sui social degli ultras olandesi

“Massacriamoli”, l’invito di uno degli ultras del Feyenoord: non solo un invito alla squadra a vendicarsi della sconfitta patita contro la Roma nella finale di Conference League di due stagioni fa a Tirana, ma anche ad aggredire i tifosi della Roma e a mettere nuovamente a ferro e fuoco la capitale, così come avvenuto nel 2015, quando i sostenitori più violenti della squadra di Rotterdam causarono incidenti nella capitale e danneggiarono seriamente alcuni monumenti romani.

Roma-Feyenoord: i precedenti e l’ipotesi di trasferta vietata

Tra i vari episodi di vandalismo, il più grave riguarda la fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna, che nel 2015 fu presa di mira dagli ultras del Feyenoord e colpita con diverse bombe carta. Nel 2022, a Tirana, la finale di Conference League tra le due squadre fu poi accompagnata dagli scontri tra le due tifoserie: la serata terminò con 60 arresti.

Non è da escludere, dunque, che il Prefetto e le altre autorità decidano di vietare la trasferta ai tifosi olandesi, così come già accaduto nella scorsa stagione in occasione di Lazio-Feyenoord di Europa League.