Europei 2024, sorteggio playoff: la Georgia di Kvara contro il Lussemburgo, l'Ucraina trova la Bosnia

Il calendario degli spareggi per approdare in Germania. Prossimi impegni previsti il 21 marzo con le semifinali e il 26 con le finali per l'assegnazione degli ultimi tre posti.

23-11-2023 12:39

Alle 12 a Nyon sono andati in scena i sorteggi per gli spareggi di qualificazione ad Euro 2024. Alle ventuno nazionali che hanno già strappato il pass per l’avventura tedesca, se ne aggiungeranno altre tre dai prossimi step previsti per 21 marzo (giorno delle sei semifinali) e per il 26 marzo con le tre finali tra le squadre che avranno passato il turno precedente. Vediamo quali sono le sfide alle quali assisteremo, con una missione in comune per tutte: giocare la prossima manifestazione continentale.

Le speranze della Polonia passano dall’Estonia

Per quanto riguarda il PATH A la Polonia dovrà giocarsi le sue chance di approdare in Germania contro l’Estonia. Lewandowski e company hanno deluso nel cammino di qualificazione, collocandosi alle spalle della sorprendente Albania e della Repubblica Ceca. Ma non tutto è perduto per una squadra che in corso d’opera ha pure cambiato allenatore passando da Fernando Santos a Michal Probierz. Galles e Finlandia invece si giocheranno l’altra semifinale.

Archiviata l’Italia l’Ucraina riparte dalla Bosnia

Poteva esserci l’Italia, che invece è riuscita a blindare lo 0-0 a Leverkusen spedendo l’Ucraina ai playoff. I gialloblù di Rebrov dovranno vedersela contro la Bosnia-Erzegovina che può contare comunque su calciatori di esperienza come le due vecchie conoscenze del nostro calcio Dzeko e Pjanic. Israele e Islanda si giocheranno l’altra semifinale del PATH B, nella speranza di accaparrarsi un posto in finale. I biancoblu hanno provato a farsi largo, senza fortuna, tra Romania e Svizzera e ora sfidano il team di Age Hareide.

Le missioni di Georgia e Grecia contro Lussemburgo e Kazakistan

Chiudiamo quindi con la PATH C dalla quale usciranno le altre due finaliste. La Georgia di Kvaratskhelia dovrà tentare di farsi strada superando il Lussemburgo, con quest’ultima che però ha condotto un girone di qualificazione davvero brillante piazzandosi alle spalle di Portogallo e Slovacchia. Maluccio invece ha fatto la squadra di Willy Sagnol con soli 8 punti in 8 gare. Per la Grecia invece la missione da compiere si chiama Kazakistan, dopo un gruppo praticamente impossibile da superare con Olanda e Francia.