Euro2024, Polonia-Austria 1-3: Arnautovic chiude i conti, ingenuità di Szczesny, non basta Lewandowski

L’Austria non lascia scampo alla Polonia e vince con il risultato di 1-3 all’Olympiastadion di Berlino. Dopo il botta e risposta nel primo tempo tra Trauner e Piatek, nella ripresa sono Baumgartner e Arnautovic, su rigore, a siglare i gol decisivi. Tre punti fondamentali per gli austriaci in ottica qualificazione alla fase a eliminazione diretta degli Europei, che agguantano Olanda e Francia nel girone D. Al contrario, si complicano le chance della Nazionale di Lewandowski di passare il turno. Dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Olanda, è la prima volta che la Polonia incassa due ko di fila in una singola edizione degli Europei.

Partenza sprint dell’Austria, poi la reazione della Polonia

8 minuti e 44 secondi: questo il tempo impiegato dall’Austria per trovare la rete del vantaggio. L’avvio aggressivo di Arnautovic e compagni ha subito messo in difficoltà la Polonia. Dopo i tentativi di Posch e dell’attaccante dell’Inter, alla terza opportunità gli austriaci trovano la giornata vincente. Trauner, sul cross di Mwene dalla sinistra, si fa trovare al posto giusto e al momento giusto, staccando perfettamente di testa e battendo Szczesny. È record: il gol segnato dal difensore del Feyeenord è il più veloce degli austriaci in una fase finale dei Campionati Europei.

Dopo 18 minuti di sofferenza sotto il pressing e il giropalla rapido dell’Austria, la Polonia riesce a prendere le misure e a farsi vedere dalle parti di Pentz. Questo costringe Arnautovic e compagni ad abbassare il baricentro e ad affidarsi a lanci lunghi. Protagonisti gli “italiani” Zielinski e Zalewski, ma è l’ex Milan Piatek che alla mezz’ora ristabilisce la parità capitalizzando al meglio il primo tiro effettivo dei polacchi in questa gara. Dodicesimo gol con la maglia della sua Nazionale per Piatek, ma il primo segnato in una grande competizione internazionale. Il primo tempo si chiude all’insegna della frizzantezza, con errori e occasioni da entrambe le parti. Sabitzer fa tremare la difesa polacca con un paio di tentativi pericolosi, ma Zielinski risponde presente. Primi 45 spumeggianti, caratterizzati dall’ottima partenza dell’Austria e dalla considerevole reazione della Polonia.

Le mosse di Probierz non ripagano: vince l’Austria

Subito cambi da entrambe le parti, con i due ct che cercano di immettere fresche energie e lucidità in un match così importante e dai ritmi elevati. L’inizio della ripresa segue la trama del primo tempo, con l’Austria che gestisce il possesso palla. Probierz decide di aumentare la qualità in attacco e schiera il tanto atteso Lewandowski, al posto di Buksa. Esordio per il capitano polacco in questo Europeo, dopo l’infortunio rimediato lo scorso 10 giugno contro la Turchia che lo ha tenuto fuori contro l’Olanda. I cambi, però, non portano i risultati sperati per la Polonia, con l’Austria che viene premiata ancora per la propositività e il pressing: velo di Press e gol di Baumgartner. Le chanche della Polonia vengono annullate completamente al 34esimo, quando Szczesny atterra Sabitzer in area concedendo il calcio dagli undici metri. Impeccabile Arnautovic che chiude ufficialmente il match.

