Europei U21, si chiude il secondo turno dei Gruppi C e D: Inghilterra e Francia a punteggio pieno, rischia molto la Germania

Nel Girone C l’Inghilterra è prima a punteggio pieno, rischia moltissimo la Germana: solo un punto per i tedeschi, importantissima la vittoria della Repubblica Ceca che potrebbe staccare il pass per andare avanti nel torneo

25-06-2023 23:00

In contemporanea alla gara tra Svizzera ed Italia, nell’Europeo Under 21, si sono disputate le due partite del Girone C. l’Italia è uscita con i tre punti e con la possibilità di giocarsi il tutto per tutto nell’ultima sfida contro la Norvegia. Quest’ultima, al termine della gara contro la Francia U21, resta a zero punti e vede sfumare la possibilità di proseguire il torneo. Nel Girone C i giochi non sono ancora definiti completamente ma sono indirizzati e la Germania rischia: andiamo, nel dettaglio, ad analizzare le gare di oggi.

Repubblica Ceca U21 – Germania U21

Al termine dei 90 minuti di gioco regolamentari, la Repubblica Ceca ha superato per 2-1 la Germania U21. A passare in vantaggio stati i padroni di casa con Václav Sejk dopo 33 minuti. Pareggiano poi i tedeschi, nella ripresa a venti minuti dalla fine, ma a pochi minuti dal novantesimo arriva la doccia fredda: Martin Vitík segna il raddoppio e regala i tre punti ai suoi. Dopo il triplice fischio la Germania è terza con un solo punto (ad un passo dall’eliminazione) e la Repubblica Ceca conquista i primi tre punti del torneo, secondo posto in classifica.

Inghilterra U21 – Israele U21

Vince per 2-0 l’Inghilterra contro Israele: a sbloccare la gara ci pensa Anthony Gordon dopo 15 minuti di gioco, il raddoppio definitivo porta la firma di Emile Smith Rowe: passa il turno l’Inghilterra (a punteggio pieno), resta ad un punto Israele. I ragazzi di Lee Carsley (commissario tecnico inglese) dominano le prime due gare del torneo: 4 gol segnati e nessuno subito.

La classifica del Gruppo C

Inghilterra U21, 6 punti; Repubblica Ceca U21, 3 punti; Germania U21, 1 punto; Israele U21, 1 punto

Norvegia U21 – Francia U21

L’ultima delle quattro partite odierne termina con la vittoria della Francia per 1-0. La Norvegia termina il proprio percorso all’Europeo U21, i nordici non essendo riusciti ad ottenere nemmeno un punto abbandonano dopo 180 minuti ufficiali gli Europei U21. A regalare la vittoria alla Francia è Michael Olise, dopo 57 minuti il giovane giocatore del Crystal Palace porta i suoi al primo posto nel girone (punteggio pieno) e condanna i norvegesi.

La classifica del Gruppo D

Francia U21, 6 punti; Italia U21, 3 punti, Svizzera U21, 3 punti; Norvegia U21, 0 punti