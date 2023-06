Europei Under 21: la Svizzera avvisa l'Italia, Bisseck l'Inter col gol

La Svizzera ha battuto in rimonta la Norvegia e per ora è in testa nel gruppo dell'Italia, che affronterà stasera la Francia. Bisseck ha mandato un messaggio all'Inter con un gol.

22-06-2023 20:14

Manca poco all’esordio degli azzurrini agli Europei. Questa sera infatti, l’Italia Under 21 affronterà la Francia nel primo match del girone D. Una sfida subito complicata per i ragazzi di Nicolato contro una delle formazioni favorite per vincere il torneo. Nel pomeriggio intanto, le altre due nazionali del gruppo che interessa a Tonali e compagni si sono sfidate: vittoria per la Svizzera contro la Norvegia per 2-1.

Inter, Bisseck sa anche segnare

I tifosi dell’Inter intanto avranno guardato con interesse il match tra Germania e Israele, terminato in parità per 1-1. Un brutto colpo per i giovani teutonici, che hanno giocato in superiorità numerica per tutto il secondo tempo dopo l’espulsione al 45′ di Karzev. Nulla da fare, il risultato è rimasto bloccato ma ai sostenitori nerazzurri interessa soprattutto il marcatore che ha firmato al 26′ l’1-1 finale: Yann Auriel Ludger Bisseck.

Il difensore tedesco classe 2000 è infatti un promesso sposo dell’Inter: stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il club nerazzurro vorrebbe pagare la clausola del giocatore. Nel frattempo Bisseck ha deciso di mostrare le sue doti nell’Europeo Under-21 e l’esordio ha regalato gioie e dolori: se infatti è suo il colpo di testa vincente dell’1-1, nel gol segnato da Israele che ha sbloccato il match l’autore Turgeman con una finta ha messo a sedere proprio il giocatore dell’Aarhus prima di gonfiare la rete.

Svizzera prima nel girone dell’Italia

Come detto poc’anzi, la Svizzera ha battuto la Norvegia e per il momento è in testa alla classifica del gruppo D, quello dell’Italia. Gli elvetici hanno mandato un messaggio chiaro agli azzurrini e alla Francia con una rimonta di carattere sugli avversari: dopo il vantaggio di Ceide, i ragazzi di Rahmen hanno ribaltato tutto con il gol di Ndoye nel primo tempo e con la rete di Imeri a inizio ripresa. Nell’altra sfida del pomeriggio l’Inghilterra ha battuto la Repubblica Ceca 2-0: in gol Ramsey e Smith Rowe.

Europei Under 21, risultati e classifiche gironi

Gruppo D

Norvegia-Svizzera 1-2

19′ Ceide (N), 36′ Ndoye (S), 55′ Imeri (S)

Classifica: Svizzera 3, Norvegia 0 con Italia e Francia (a breve in campo)

Gruppo C

Repubblica Ceca-Inghilterra 0-2

47′ Ramsey (I), 94′ Smith Rowe (I)

Germania-Israele 1-1

20′ Turgeman (I), 26′ Bisseck (G)

Classifica: Inghilterra 3, Germania e Israele 1, Repubblica Ceca 0