Europei Under 21: la Georgia fa festa, il Portogallo si salva. Spagna e Ucraina, che battaglia

Arrivano i primi verdetti dai campionati Europei Under 21. La Georgia conquista la qualificazione come prima nel gruppo A insieme al Portogallo, ai quarti anche Spagna e Ucraina

27-06-2023 22:57

Arrivano i primi verdetti dai campionato Europei Under21 in svolgimento in Georgia e Romania. Si è infatti conclusa la fase a girone nei raggruppamenti A e B e quindi arrivano le prime squadre qualificate ai quarti di finale della manifestazione europea.

Europei Under21: Romania eliminata, avanzano Spagna e Ucraina

Decisamente poca suspense nel gruppo B degli Europei. I giochi relativi alla qualificazione, infatti, erano decisi già prima dell’inizio delle gare dell’ultimo turno con Spagna e Ucraina già sicure del passaggio ai quarti forti delle due vittorie conquistate nei primi due match. Il match serve solo ad assegnare il primo posto e le due squadre regalano spettacolo, la formazione ucraina va in vantaggio in chiusura di primo tempo con Viunnyk per poi farsi raggiungere nei primi minuti della ripresa con l’autorete di Zheliko. Nuovo vantaggio ucraino all’81’ con il rigore di Sudakov ma la Spagna trova il pari al 90’ con Ruiz.

Si chiude un Europeo invece piuttosto deludente per i padroni di casa della Romania che chiudono la manifestazione con il pareggio per 0-0 contro la Croazia, poco spettacolo e ancora meno emozioni tra due squadre che sono tra le grandi delusioni di questa manifestazione. Il girone B è quello che si incrocia con il gruppo D nel quale è inserita l’Italia che dunque in caso di qualificazione troverebbe sulla strada una tra Spagna e Ucraina.

Eliminato il Belgio di De Ketelaere: avanza il Portogallo

Una prima fase a gironi non entusiasmante per il Portogallo che dopo aver strappato solo un punto nelle prime due partite riesce a conquistare la qualificazione ai quarti grazie alla vittoria per 2-1 contro il Belgio. A regalare il pass un rigore all’89’ di Tiago Dantas. Erano stati proprio i lusitani a passare per primi in vantaggio con Joao Neves, reazione del Belgio e pareggio di Vertessen prima delle rete che ha deciso il match. Ancora una prova opaca per il giocatore del Milan, Charles De Ketelaere, rimasto in campo per tutti i 90 minuti nel ruolo di trequartista.

Georgia: un pari per il primato nel girone

La Georgia si dimostra ancora la grande sorpresa di questa prima fase degli Europei Under21. La formazione di Svanadze soffre contro l’Olanda ma riesce a portare a casa un pareggio che gli permette di concludere al primo posto nel Gruppo A. Sono proprio i georgiani a passare in vantaggio al 42’ del primo tempo grazie alla rete messa a segno da Davitashvili. Nel lunghissimo recupero arriva il pareggio di Taylor. Nella ripresa l’Olanda spinge ma non trova la rete della vittoria ed è condannata all’eliminazione.