Europei Under 21, semifinali: Spagna travolgente, Inghilterra d’acciaio, finisce il sogno di Israele e Ucraina

La Spagna va sotto di un gol contro l’Ucraina ma ribalta il match e vince con un rotondo 5-1. L’Inghilterra ancora senza subire reti: battuto Israele 3-0. Sabato la finalissima dell’Europeo Under 21

05-07-2023 23:03

Tante sorprese ma in finale agli Europei Under 21 ci vanno le due grandi favorite. Inghilterra e Spagna raccontano due modi opposti di vedere il calcio. Da una parte i britannici che conquistano la quinta vittoria senza subire gol e si sbarazzano anche di Israele (3-0); dall’altra la Spagna tutto talento e fantasia che si fa sorprendere dall’Ucraina prima di rifilargli cinque gol.

Europei Under 21: Spagna a valanga, travolta l’Ucraina

Tutto facile o quasi anche per la Spagna che conquista la finale degli Europei battendo 5-1 l’Ucraina, l’altra sorpresa della manifestazione continentale. La squadra di Rotan prova a stupire anche in semifinale trovando per prima la rete del vantaggio dopo soli 13 minuti di gioco grazie a Bondarenko, sembra l’inizio di una favola ma diventa quello di un incubo.

La Spagna nel giro di 12 minuti capovolge completamente le sorti dell’incontro prima con la rete del pareggio di Ruiz e poi con il vantaggio di Sancet. L’Ucraina stavolta non riesce a rispondere e nella ripresa gli iberici prendono completamente il possesso del campo e vanno in gol ancora tre volte con Blanco, Oroz e Gomez Martin.

Inghilterra senza freni: annientato anche Israele

Continua la marcia senza sosta dell’Inghilterra. La nazionale di Carsley conquista la quinta vittoria in altrettante uscite, supera Israele per 3-0 e strappa il pass per la finale dell’Europeo. Una partita che ha avuto poca storia con Israele che riuscita a tenere botta fino alla fine del primo tempo quando a sbloccare la partita ci ha pensato una rete di Gibbs-White.

Nella ripresa la situazione non cambia, sono sempre gli inglesi a fare la partita e Palmer al 64’ trova la rete del raddoppio. Gara in completo controllo ed al 90’ arriva anche la rete del 3-0 realizzata da Archer. Per la nazionale inglese ancora un clean sheet a questi europei, Trafford non è mai stato battuto.

Europei U21, la finalissima sarà Inghilterra-Spagna

E’ stato un Europeo che ha regalato tante sorprese ma alla fine a giocarsi il trofeo saranno due delle squadre indicate come le favorite alla vigilia della manifestazione. Da una parte la corazzata Inghilterra che nel corso di Euro 2023 non ha ancora subito un gol, squadra solidissima e con elementi interessanti; sul fronte opposto una Spagna che continua a sfornare talenti a ripetizioni, bella ed elegante anche se a volte pare vulnerabile. Si deciderà tutto nel match in programma sabato alle 18.