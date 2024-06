EuroQUIZ - 10 domande trabocchetto sulla storia degli Azzurri agli Europei: quante ne sai?

Un quiz veloce in attesa di vedere gli Europei: 10 domande apparentemente semplici ma che riservano tante insidie

Amati, odiati, temuti, gli Europei per la Nazionale italiana non sono mai stati una passeggiata di salute. Tra rigori indigesti, golden gol assurdi, biscotti amari, monetine, finali replay spesso gli Europei per i tifosi azzurri sono stati avari di soddisfazioni. Però al contrario tutti abbiamo fresco nella memoria il trionfo recentissimo di solo 3 anni fa a Wembley. Insomma gli Europei hanno regalato tantissimi dolori, ma anche qualche gioia ai tifosi della maglia azzurra e un mucchio di ricordi ed episodi memorabili. Alcuni sono scolpiti come nella roccia., altri invece sono evaporati o si sono mischiati ad altri. Allora eccoci qui con un EuroQUIZ per sbloccare il ricordo delle edizioni passate. Sono 10 domande trabocchetto, in pieno spirito Europei di calcio: competizione che se prendi sotto gamba rischi sempre una figuraccia. L’arbitro ha già fischiato il via: 3-2-1 partiti!

