F1, Ferrari: ancora problemi muretto-piloti. Intanto arriva Kruse

Al momento dell'ingresso della Safety Car sul circuito di Montreal, un po' di confusione nelle comunicazioni

19-06-2023 12:48

La Ferrari è soddisfatta di come è andata a Montreal: la macchina è cresciuta in gara e ha anche sfiorato il podio. Ma non tutto è filato liscio in casa Rossa. Ancora una volta, infatti, va segnalata una certa criticità nella comunicazione tra il muretto e Leclerc e Sainz. Fortunatamente, la gara non è stata compromessa. Intanto, a Maranello si guarda al futuro prossimo.

Ferrari: cosa è successo tra muretto e piloti

Il caos è iniziato con l’ingresso della Safety Car sul circuito canadese di Montreal. Il muretto chiede infatti a Carlos Sainz di non fermarsi se le gomme sono ancora in buono stato, lo spagnolo a quel punto domanda cosa avrebbe fatto il suo compagno Charles Leclerc. Il team radio comunica che il monegasco si sarebbe fermato.

Nel frattempo, però, a Charles viene chiesto di fare l’opposto di Lando Norris che lo precede: l’inglese torna ai box e allora Leclerc prosegue, come Sainz. In modo quasi involontario, dunque, le due Ferrari non si fermano, contrariamente a quasi tutti gli altri. Non possiamo parlare propriamente di strategia, ma di caso. Ancora una volta, c’era stato un misunderstanding nelle comunicazioni.

Ferrari: dall’AlphaTauri arriva Kruse

Intanto, la Ferrari ha deciso di fare la spesa in AlphaTauri, che quest’anno con Alonso è la seconda forza dietro all’imprendibile Red Bull. Lascia la scuderia Josh Kruse per accasarsi proprio a Maranello. La conferma dell’addio arriva alla fine del Gp del Canada, quando il giapponese Tsunoda in team radio lo saluta.

Il classe 2000 dice addio affettuosamente a Kruse, ringraziandolo per le stagioni trascorse insieme e augurandogli un futuro di successo con il Cavallino Rampante: “Grazie Josh, Grazie per gli ultimi tre anni! Buona fortuna in Ferrari: bye bye”.

Kruse non farà molti chilometri: traslocherà infatti da Faenza a Maranello. Ma a livello di impegno e di futuro cambia invece moltissimo.

Chi è Josh Kruse

L’ingaggio della Ferrari non riguarda l’area dei meccanici. Josh Kruse è infatti social media manager e responsabile dei contenuti del team AlphaTauri. Alla Ferrari manterrà lo stesso ruolo. Sul suo profilo Twitter, il giornalista Chris Medland ha così confermato la notizia: “Non saluta un ingegnere, ma il brillante Josh Kruse, che andrà a lavorare sui contenuti della Ferrari”.

Anche queste figure servono in una squadra. Perché la Ferrari in questo periodo di magra a livello di pista e dei Mondiali, ha bisogno di tornare appetibile anche a livello di comunicazione e di marketing.