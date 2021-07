F1, il Gran Premio di Austria in diretta live

GIRO 43: Penalità per Perez. Il pilota della Red Bull è stato penalizzato di 5 secondi per il contatto con Leclerc al quarantunesimo giro..15:55

GIRO 35: Leclerc rientra ai box per il cambio gomme e torna in pista alle spalle di Ricciardo e Perez. Il ferrarista è decimo dietro ai diretti avversari di giornata.15:46

GIRO 32: Verstappen rientra ai box per il cambio gomme. L'olandese rientra in testa mantenendo un abbondante vantaggio su Hamilton.15:42

GIRO 31: Pit stop per Bottas e Norris. Quest'ultimo sconta la penalità di cinque secondi rientrando quarto in pista proprio alle spalle del finlandese su Mercedes.15:41

GIRO 20: Penalità per Norris. Il pilota della McLaren è stato penalizzato di 5 secondi per il contatto con Perez al quarto giro.15:28

GIRO 19: Leclerc, grazie alla sosta effettuata da Vettel e Stroll, è risalito in sesta posizione alle spalle di Ricciardo. Davanti, tutto invariato con Verstappen che incrementa giro per giro il proprio vantaggio.15:27

GIRO 7: Penalità per Giovinazzi. Il pilota Alfa Romeo è stato penalizzato di 5 secondi per il contatto con Ocon in avvio di gara.15:17

GIRO 1: Scatta in testa Max Verstappen, le altre posizioni sono confermate in uscita dalla prima curva. Ocon, dopo un contatto con Giovinazzi e Schumacher, è costretto al ritiro. Safety car in pista.15:05

Sebastian Vettel, penalizzato per aver ostacolato Alonso nelle qualifiche, perde tre posizioni in griglia passando da 8° a 11° al via.14:36

PRE GARA

Vuole il bis austriaco Max Verstappen che partirà anche questa domenica, come la scorsa settimana, in pole position nel Gran Premio di Austria, nona prova del Mondiale di Formula 1, bis sulla pista dell’A1 Ring-Spielberg. Quarta pole stagionale per il pilota olandese della Red Bull davanti a migliaia di tifosi “orange”. In prima fila al fianco del leader del campionato, partirà a sorpresa la McLaren di uno straordinario Lando Norris che ha preceduto l’altra Red Bull di Sergio Perez ed entrambe le Mercedes solo quarta e quinta con Lewis Hamilton e Valteri Bottas.

La Ferrari come la settimana scorsa non brilla in qualifica: Carlos Sainz partirà 10° sfruttando la penalità di Vettel (-3 posizioni per l’impiding su Alonso in Q2) e Charles Leclerc 12° ma con la possibilità di scegliere le gomme medie in partenza. A completare la top ten le Alpha Tauri di Gasly e Tsunoda, il sempre sorprendente Russell su Williams e Lance Stroll su Aston Martin. Giovinazzi 15°.

La griglia di partenza del Gp Austria

PRIMA FILA

1. Max Verstappen (Ola/Red Bull)

2. Lando Norris (Ing/McLaren) SECONDA FILA

3. Sergio Perez (Mes/Red Bull)

4. Lewis Hamilton (Ing/Mercedes) TERZA FILA

5. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

6. Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri) QUARTA FILA

7. Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)

8. George Russell (Ing/Williams) QUINTA FILA

9. Lance Stroll (Can/Aston Martin)

10. Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari) SESTA FILA

11. Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin) *penalizzato di 3 posizioni

12. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) SETTIMA FILA

13. Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)

14. Fernando Alonso (Spa/Alpine) OTTAVA FILA

15. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

16. Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo) NONA FILA

17. Esteban Ocon (Fra/Alpine)

18. Nicholas Latifi (Can/Williams) DECIMA FILA

19. Mick Schumacher (Ger/Haas)

20. Nikita Mazepin (Rus/Haas).

Fonte: Ansa