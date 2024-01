Fiorentina-Udinese, moviola: arbitro e viola salvati dal Var nel finale

La prova di Pairetto al Franchi analizzata ai raggi X, il fischietto piemontese, figlio d'arte, ha ammonito solamente due giocatori, uno per squadra

15-01-2024 08:00

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Non sta sempre fornendo le prestazioni attese Luca Pairetto, designato da Rocchi per Fiorentina-Udinese: spesso utilizzato in B il figlio d’arte di recente è stato contestato per la direzione di Roma-Cremonese di coppa Italia, per un rigore assegnato troppo frettolosamente ai giallorossi ma come se l’è cavata ieri al Franchi?

Clicca qui per gli highlights di Fiorentina-Udinese

I precedenti di Pairetto con le due squadre

Pairetto aveva diretto l’Udinese 12 volte, per un bilancio di 3 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte. L’ultima volta che aveva incrociato i bianconeri è stato lo scorso 21 maggio in Udinese-Lazio 0-1. Erano invece 7 i precedenti di Pairetto con la Fiorentina per un bilancio di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Pairetto ha ammonito solo due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti De Meo e Laudato con Gualtieri IV uomo, Irrati al Var e Aureliano all’Avar l’arbitro ha ammonito due giocatori, uno per squadra: Kamara (U), Ranieri (F).

Fiorentina-Udinese, i casi dubbi

Questi i principali casi da moviola. Tutto si concentra su quanto accade all’86’: su tiro di Beltran c’è un mani di Ferreira, Pairetto non lo vede ma dopo una revisione al VAR assegna la massima punizione ai viola. Sul dischetto Nzola che spiazza Okoye. Decisione corretta. Prima di allora Pairetto aveva diretto bene in Fiorentina-Udinese.