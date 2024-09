Funerali Luca Salvadori, la famiglia ha deciso: ci sarà la diretta web. Quando e dove vederli, il post social

La famiglia di Luca Salvadori ha deciso di far trasmettere i funerali del motociclista morto in Germania in un incidente di gara, sul canale YouTube che aveva reso famoso lo stesso centauro in tutto il mondo della moto

Non poteva essere altrimenti. Funerali in diretta web, su YouTube. Là, sui social laddove Luca Salvadori ha costruito buona parte della sua fama e della sua gloria parallela all’attività agonistica. Per questo motivo mamma Monica, papà Maurizio e tutta la famiglia del compianto centauro scomparso in Germania a causa di un incidente una decina di giorni fa, ha deciso che l’ultimo saluto al loro figlio così tanto amato dal mondo delle due ruote e dai social non poteva che essere trasmesso sul web.

Luca Salvadori: i funerali in diretta web, il post della famiglia

Data, luogo e orario sono fissati da qualche giorno: mercoledì 25 settembre alle ore 14.30 alla Basilica Santa Maria delle Grazie a Milano. Questo è l’appuntamento per l’ultimo saluto a Luca Salvadori, il motociclista milanese morto il 15 settembre scorso in seguito alle ferite riportate in un terribile incidente durante una gara in Germania per il campionato europeo su strada.

Luca Salvadori, oltre ad essere un motociclista negli ultimi anni si era fatto apprezzare per la sua attività di influencer e youtuber del mondo della moto. Diventando una vera e propria istituzione, stimato dai più grandi centauri, a cominciare da Pecco Bagnaia, tutti spesso ospiti delle sue trasmissioni, dirette e speciali. Proprio negli ultimi giorni la famiglia ha ricevuto tante richieste di semplici appassionati che avrebbero voluto partecipare alle esequie di Luca sia fisicamente, magari in moto, sia da casa perchè impossibilitati a raggiungere Milano. Per questo motivo con un post pubblicato sui canali social dello stesso Salvadori, è stato comunicato che i suoi funerali saranno trasmessi in diretta proprio sul canale YouTube di Luca Salvadori.

La morte di Luca Salvadori, sembra ieri: sono passati 10 giorni

L'incidente fatale a Luca Salvadori è avvenuto sabato 14 settembre scorso nella tappa tedesca dell'IRRC, il campionato europeo di corse su strada. Il centauro milanese è rimasto coinvolto nella caduta del tedesco Didier Grams alla fine del primo giro della classe SBK/STK 1000. Inutile il trasportato in ospedale e le cure dei medici, Luca è morto nella notte tra sabato e domenica per le gravi lesioni riportate. Luca Salvadori 32 anni, milanese, una vita passata in sella, pilota che ha corso nel CIV (Campionato Italiano Velocità), e in tantissime categorie con tanto di partecipazione al Motomondiale, sulla MotoE di Pramac, nel 2023. Ma soprattutto Luca era conosciuto e ben voluto da tutto il mondo del motociclismo. Negli ultimi anni si era "inventato" Youtuber raccontando in modo professionale e ironico il suo mondo. Il suo canale YouTube era cresciuto anno dopo anno, fino a sfiorare i 600.000 iscritti e vantava quasi mezzo milione di followers su Instagram. In totale Salvadori aveva caricato oltre 700 video.

La morte di Luca Salvadori, l’omaggio della MotoGP a Misano

Dal giorno in cui è scomparso tragicamente in Germania sono stati tantissimi i ricordi, gli omaggi, i post che hanno commemorato Luca. Tutti i piloti, a cominciare dal campione del mondo Pecco Bagnaia, hanno dedicato a Luca post, stories e quant’altro. Ma anche al di fuori del mondo della moto, tanti personaggi, ad esempio Jovanotti, hanno voluto ricordarlo. Insomma una persona e un personaggio che col suo modo di fare, col suo sorriso, era diventato trasversale.

Nello scorso week end a Misano sono tanti gli omaggi che la MotoGP ha tributato a Luca Salvadori, peraltro figlio d’arte in un certo senso visto che il padre Maurizio è un imprenditore che ha una scuderia di Formula 2, la Trident. Tanti piloti hanno corso con un saluto sul casco, sulla carena e c’è stato anche un minuto di silenzio per Luca. Ed è stato forse un segno del destino che a vincere il Gp di Emilia Romagna sia stato proprio Enea Bastianini che corre col numero 23 lo stesso che portava Luca Salvadori.