MotoGP: Bagnaia a Misano con Luca Salvadori nel cuore, Pecco rompe il silenzio sul dissing Rossi-Marquez

Francesco Bagnaia sempre più leader carismatico della MotoGP proverà a tornare in testa al Mondiale superando Martin, in conferenza Pecco ha ricordato Luca Salvadori e preso le distanze dalla polemica Rossi-Marquez

Tutto pronto per il Misano bis. Poche ore e con le prime libere scatterà la seconda tappa di fila del Motomondiale sulla pista intitolata a Marco Simoncelli. Lui non ci sarà ma lo spirito di Luca Salvadori aleggerà su tutti i piloti e non solo che prenderanno il via del Gran Premio di Emilia Romagna. Il campione del mondo Francesco Bagnaia, impegnato in una sfida all’ultima staccata con Jorge Martin e Marc Marquez, ha voluto ricordare ancora una volta lo sfortunato motociclista milanese scomparso domenica scorsa in un incidente in una gara in Germania.

Lo stesso Pecco che in conferenza stampa ha voluto prendere le distanze dalla polemica Valentino Rossi vs Marc Marquez ritirata fuori dallo stesso Dottore nei giorni scorsi nel podcast di Migno invitando ancora una volta il pubblico di Misano a non fischiare gli spagnoli, in particolare il suo prossimo compagno di squadra nel team Ducati Factory.

Bagnaia e il ricordo di Luca Salvadori

Tutto il mondo del motociclismo domenica scorsa è stato sconvolto dalla morte di Luca Salvadori. Il 32enne milanese, corridore ma anche youtuber del settore ha lasciato un vuoto incolmabile nei suoi colleghi. In particolare Francesco Bagnaia che dopo avergli dedicato un lungo post su Instagram lo ha ricordato ancora una volta nella conferenza stampa del Gp di Emilia Romagna:

Bagnaia dice la sua sulla querelle Valentino Rossi-Marc Marquez

Altro argomento che ha tenuto banco nel mondo della MotoGP nei giorni scorsi è stato il dissing, a distanza, tra Valentino Rossi e Marc Marquez. A dire il vero unidirezionale, almeno questa volta visto che è stato il Dottore a ritirare la storia di Sepang 2018 nel podcast di Andrea Migno.

Bagnaia che di Rossi è un allievo stavolta non ha voluto dare sostegno al suo “mentore”: “Sono fuori da questa polemica, non gareggiavo ai quei tempi, non m’interessa“. Pecco invece è voluto tornare sui fischi che il pubblico di Misano ha riservato a Marc Marquez due settimane fa: “Mi spiace, vorrei che la gente non fischiasse nessuno. Purtroppo a me è successa la stessa cosa quando ho vinto a Barcellona, ma sinceramente l’odio è qualcosa che non concepisco nello sport”.

Misano 2, Bagnaia vuole vincere e mette nel mirino Martin

Nelle ultime due gare, Aragon e la prima di Misano, è successo di tutto: l’incidente di Bagnaia con Alex Marquez in Spagna aveva lanciato la fuga di Martin nel Mondiale, ma due settimane fa nella “prima” di Misano l’errore di Jorge col cambio di moto ha rimescolato ancora le carte. Ora nel Mondiale piloti Martin conserva un vantaggio di 7 punti su Pecco che nella seconda gara di casa consecutiva va a caccia della vittoria e del sorpasso.

“Sono 7 punti dietro, ma potrei anche essere davanti senza quello che è successo ad Aragon – ha detto Bagnaia – Ora non vedo l’ora di correre, godermi il weekend e cercare di ottenere il massimo. Penso che il mondiale finirà a Valencia. Aggiornamenti dei test? Non sono pronto per usarli adesso, forse nemmeno per il resto della stagione, ma abbiamo buone indicazione per il 2025″.