Galles, i 26 convocati per Euro 2020. Non c'è solo Bale

La nazionale del Galles è inserita nel Gruppo A con Italia, Turchia e Svizzera. E’ una squadra sempre molto temibile perchè all tradizionale grinta delle squadre britanniche, abbina la qualità notevole di almeno due giocatori: Aaron Ramsey della Juve e soprattutto Gareth Bale con un passato nel Real Madrid e capace di cose straordinarie dal punto di vista della corsa soprattutto. Ma il resto è costituito da giocatori di esperienza e temperamento che militano in massima parte nel campionato inglese. Quindi il livello tecnico è piuttosto alto così come l’esperienza e la capacità tattica. Sarà sicuramente un avversario non arrendevole e molto temibile.

Il Galles ha tutte le carte in regole per fare la guastafeste in un girone in cui ci si aspetta molto soprattutto da Italia e Turchia. Il ct Robert Page porta a Euro 2020 questi 26 giocatori:

: Allen, Morrell, Smith, J. Williams, Ramsey, Levitt, Colwill, Wilson, James, Brooks Attaccanti: Moore, Bale, T. Roberts

