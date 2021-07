In Spagna scoppia il Chiellini-gate: i tifosi replicano alle accuse

Non succede tutti i giorni che prima di calciare i rigori decisivi per una finale Europea si riesca a ridere e scherzare. Le immagini di Giorgio Chiellini che rideva e scherzava con il collega spagnolo Jordi Alba prima dei calci di rigore hanno fatto il giro del web con il capitano azzurro che ha dimostrato grande calma prima di un momento così delicato per la squadra.

L’Italia è riuscita a conquistare la qualificazione in finale ad Euro2020 perché si è dimostrata più calma e lucida dagli 11 metri ma ora i media spagnoli si chiedono cosa sia successo nel corso di quel sorteggio. Jordi Alba infatti è convinto di aver vinto il primo lancio della monetine (quello riguardante la scelta della porta), Chiellini lo prende in giro e scherza. Poi sul secondo è anche il difensore azzurro ad avere la meglio decidendo che sarà la squadra di Mancini a tirare per prima.

Scoppia il Chiellini-gate

Nel corso della popolare trasmissione del Chiringuito TV, i media spagnoli analizzano quel momento della gara provando a capire cosa sia successo e se Chiellini in qualche modo ha approfittato della sua esperienza per beffare Jordi Alba. In Spagna divampa la polemica con molti tifosi che sostengono che il giocatore italiano sia stato in qualche modo scorretto, mentre molti tra i tifosi spagnoli ritengono che se c’è stata beffa ai danni della Spagna è dovuto al fatto che Jordi Alba avrebbe meno esperienza rispetto a Sergio Ramos.

La risposta dei tifosi italiani

Per molti fan italiani la capacità di Chiellini di presentarsi ai rigori con grande sicurezza è quello che ha fatto la differenza e rispediscono al mittente tutte le accuse: “Chiellini mi sta simpatico come una colica renale ma nella fattispecie attaccarsi a questo è patetico da parte degli spagnoli”. Mentre Fabrizio fa notare: “Leggendo i commenti degli spagnoli se la prendono tutti con Jordi Alba che si è dimostrato un babbeo con poca personalità. Sono pochi quelli che pensano che l’Italia abbia agito in maniera scorretta”.

La gran parte dei tifosi risponde con ironia al Chiellini-Gate: “E’ successo solamente che Jordi Alba non capisce come funzione il testa o croce”, mentre Nick scrive: “Magari ora fanno la petizione per calciare nuovamente i rigori”. Mentre Robert commenta: “La cosa che mi rende allegro è che c’è un paese peggiore del nostro a livello di informazione sportiva”.

SPORTEVAI | 07-07-2021 08:38