Inter-Atalanta, la moviola: Bufera sul gol convalidato a Pasalic

La prova dell'arbitro Orsato a San Siro analizzata ai raggi X dall'opinionista di Dazn Luca Marelli

28-05-2023 10:03

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Era la prima volta che Orsato tornava ad arbitrare l’Inter a San Siro dopo il celebre rosso non estratto per Pjanic nel match tra i nerazzurri e la Juventus che nel 2018 di fatto decise lo scudetto (aveva già arbitrato i nerazzurri in trasferta ed al Meazza era tornato per dirigere il Milan). Rocchi si era deciso a rompere il tabù, confidando nella grande esperienza e nel valore del fischietto di Schio ma come se l’è cavata l’arbitro veneto nel 3-2 dell’Inter sull’Atalanta di ieri sera a San Siro?

Rivedi qui i gol e gli highlights di Inter-Atalanta

Inter-Atalanta, i precedenti di Orsato

Precedenti altalenanti con l’arbitro veneto, che in questa stagione aveva arbitrato l’Inter solo due volte: la brutta sconfitta 1-0 in trasferta contro il Bologna, dello scorso 26 febbraio, e il dilagante successo per 6-0 sull’Hellas Verona. Il rendimento totale dei nerazzurri in 32 partite era di 13 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte. Orsato aveva già diretto un Inter-Atalanta in carriera: si stratta della gara del 24 aprile 2010, quando i nerazzurri vinsero 3-1 nella 35a giornata di Serie A. Anche in quella stagione, i nerazzurri erano in corsa per vincere tre competizioni, con il Triplete che poi si completò un mese dopo.

Inter-Atalanta, Orsato lascia correre: un solo ammonito

Assistito da Giallatini e Berti, con Colombo IV uomo, Fabbri al Var ed Abisso all’Avar, Orsato ha lasciato parecchio giocare, ammonendo solo Toloi al 58′. Due i minuti di recupero concessi nel primo tempo, quattro nel secondo.

Inter-Atalanta, i casi da moviola

Questi i principali casi dubbi. Al 7′ segna Calhanoglu, ma il gol viene annullato per fuorigioco su segnalazione dell’assistente Giallatini: il turco è oltre la linea difensiva dell’Atalanta al momento del tiro (deviato da un bergamasco, ma non con una giocata) di Acerbi. Al 36′ l’Atalanta riapre la partita con la girata di Pasalic, che al momento del tiro vincente in porta scalcia col destro anche la caviglia sinistra di D’Ambrosio, a terra dolorante dopo lo scontro: Orsato si confronta con il VAR e convalida il gol.

Al 77′ Lautaro segna il 3-1 dopo una splendida azione manovrata: regolare la posizione di Brozovic sulla palla in verticale di Lukaku; regolare anche quella dell’argentino, dietro la linea della palla sul generoso assist del croato.

Inter-Atalanta, Marelli assolve Orsato

A fare chiarezza sul primo gol atalantino è Luca Marelli. L’esperto di Dazn spiega: “È vero che Pasalic calcia d’Ambrosio, però non lo calcia molto, prende anche la palla. Non poteva fare altro che calciarlo, quindi il gol è buono”. Una motivazione che ha lasciato perplessi tutti i tifosi dell’Inter.