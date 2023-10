Inter-Benfica 1-0, Inzaghi: "Voglia di vincere impressionante". Lautaro: "Spero nel rinnovo"

L'Inter batte il Benfica grazie al gol di Thuram, Simone Inzaghi è soddisfatto: "Secondo tempo di grande livello". Lautaro senza limiti: "Vogliamo vincere tutto"

03-10-2023 23:55

L’Inter supera il Benfica 1-0 grazie al gol di Thuram nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League e vola in testa al Gruppo D con la Real Sociedad. Soddisfatto Simone Inzaghi, anche se i nerazzurri hanno sprecato qualche occasione di troppo come già capitato in passato. “La nostra voglia di vincere è stata impressionante” ha commentato.

Inter-Benfica 1-0: Simone Inzaghi elogia i suoi ragazzi

Thuram ha regalato tre punti d’oro all’Inter, che, ora si gode il primato nel Gruppo D di Champions League, anche se condiviso con la Real Sociedad. “Ho fatto i complimenti ai ragazzi per la grande partita disputata – ha dichiarato a Canale 5 Inzaghi -. Sono stati encomiabili, anche perché sono scesi in campo sabato e siamo tornati da Salerno alle 3:00 di notte. Ho assistito a un secondo tempo di grande livello”. Già, nella ripresa non c’è stata partita: l’Inter ha letteralmente dominato il Benfica, sconfitta anche la scorsa stagione ai quarti di finale.

Inzaghi e quella voglia di vincere che ha fatto la differenza

Il tecnico emiliano continua l’analisi del match di San Siro: “Siamo stati bravi a rimanere lucidi”. E non era affatto scontato visto quanto successo in campo. “Le parate di Trubin, pali, traverse e altri episodi: a fine primo tempo ho detto alla squadra di rimanere in partita – continua Inzaghi -. La voglia di vincere dei ragazzi è stata impressionanti”.

Gioia Dimarco, ma l’esterno spiega in cosa deve migliorare l’Inter

Dimarco esulta per il successo dei nerazzurri: “È stata una grande Inter sotto tutti i punti di vista, sia per le occasioni che abbiamo creato che per la nostra voglia di vincere” ha detto ai microfoni di Mediaset. Il laterale sinistro, poi, torna su un limite della squadra già emerso in passato: “Dobbiamo provare a chiudere prima le partite, perché queste gare sono insidiose e può succedere di tutto”.

Lautaro Martinez senza limiti: gli obiettivi dell’Inter secondo il Toro

“Abbiamo giocato un ottimo secondo tempo, di carattere, dopo una prima frazione d’attesa – ha detto Lautaro Martinez -. Dobbiamo continuare a lavorare con umiltà, alzare il livello e aumentare l’intensità. Se lo scudetto è il nostro primo obiettivo? Ogni competizione è importante: vogliamo vincere tutto. E ci prepariamo per questo”. Sul rinnovo: “Ci spero, qui sono contento”.