Inter-Benfica, doppia gioia per i tifosi e frecciata a Sacchi: il web è scatenato

La bella vittoria dell'Inter in Champions col Benfica ha fatto scatenare i tifosi nerazzurri contro l'ex ct, che aveva criticato a più riprese Inzaghi

04-10-2023 10:45

La vittoria di misura col Benfica griffata Thuram ha consentito all’Inter di balzare in vetta al Gruppo D di Champions League a quota 4 punti con la Real Sociedad. Tifosi nerazzurri al settimo cielo per il successo europeo e non solo. Già, si sono infatti scatenati sul web prendendo di mira Arrigo Sacchi, che di recente ha più volte contestato il “gioco scarsamente propositivo” di Simone Inzaghi.

Inter, le critiche di Arrigo Sacchi e la replica di Inzaghi

L’ex allenatore del primo grande Milan dell’era Berlusconi ha condotto quella che i tifosi dell’Inter definiscono “una crociata” contro Inzaghi. Nei giorni scorsi, infatti, ha parlato di “gioco scarsamente propositivo” dei nerazzurri, aggiungendo che gli sarebbe piaciuto “vedere una squadra in grado di attaccare con continuità e aggredire gli avversari.

Invece, dopo aver segnato un gol, spesso l’Inter si tira indietro per proteggere il vantaggio, anziché dare il colpo ko”. Poi ha aggiunto che l’Inter si basa soprattutto sulle “individualità”. Nella conferenza pre Benfica il tecnico nerazzurro si è limitato a dire che “con Sacchi abbiamo vedute diverse”.

Sacchi nel mirino dei tifosi dell’Inter dopo la vittoria col Benfica

Non inganni l’1-0 di San Siro: solo la sfortuna e Trubin hanno evitato al Benfica una goleada. Sì, nel secondo tempo l’Inter ha dominato, tornando a essere la squadra che la scorsa stagione è arrivata in finale di Champions League.

I tifosi del club lombardo si sono riversati sul web, prendendo di mira Sacchi: “Comunque, secondo me, Striscia la notizia è in malafede: Sacchi non ha mai ricevuto un tapiro per quello che dice sull’Inter” ha twittato Gianluca Fava. “E comunque il gioco individuale dell’Inter è impressionante. Undici individui che giocano insieme. Come fanno?” ha aggiunto DiEffebbì.

Inter criticata da Sacchi: sul web l’ironia dei tifosi nerazzurri

“Notizie incontrollate parlano di un Sacchi che a metà secondo tempo pare abbia spaccato il televisore” ha commentato su Twitter Giorgio Modino. Fabio Russello va oltre e ipotizza in maniera scherzosa l’azione del gol secondo il pensiero il profeta di Fusignano: “Sacchi: ‘Il passaggio filtrante di Barella per Dumfries che fa l’assist a Thuram che si stacca dal difensore è con tutta evidenza una giocata individuale multipla e isolata. E ora scusatemi che mi aspettano all’osteria’”.