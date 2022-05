Inter, la grande suggestione di mercato scatena i dubbi dei tifosi

26-05-2022 22:50

Appena un anno fa aveva lasciato Milano senza nemmeno salutare. Uscito dalla classica porta sul retro, senza una parola, un addio o un arrivederci, Romelu Lukaku voltava le spalle all’Inter e ai suoi tifosi, abbandonando il trono e lo scettro di Re nerazzurro per tornare al Chelsea al termine di una cavalcata praticamente senza rivali che incoronava i nerazzurri campioni d’Italia per la diciannovesima volta. L’Inter, oggi, si gode i successi in Coppa Italia e Supercoppa italiana, ma si vede costretta a cedere ai cugini del Milan il titolo di campioni d’Italia.

Inter, colpi di mercato e sostenibilità

Il mercato, con più di un occhio alla sostenibilità, come ribadito dal presidente Zhang e dall’Ad Marotta, potrebbe comunque regalare grandi colpi ai nerazzurri, pronti a stringere su Paulo Dybala e a regalare a Simone Inzaghi, Gleison Bremer, dopo l’accordo ormai raggiunto con Henrikh Mkhitaryan e l’arrivo di André Onana. Molto probabilmente servirà un sacrificio importante (si parla di Bastoni) e molti cosiddetti “ingaggi pesanti” saluteranno (Vecino e Sanchez su tutti), ma nelle ultime ore, ha iniziato a prendere quota la possibilità di un ritorno sotto la Madonnina proprio del grande ex, Big Rom.

Inter, il desiderio di Lukaku e le possibilità

Secondo le indiscrezioni, il belga vorrebbe chiudere il prima possibile la deludente avventura nella metà blues di Londra e avrebbe nei suoi pensieri soltanto l’Inter. Un sondaggio per assicurarsi le prestazioni del gigante classe ’93 lo avrebbero fatto anche la Juventus e il Milan, ma la decisione di Lukaku è una sola e porta fortemente verso il nerazzurro.

Un incontro potrebbe essere in programma settimana prossima, ma la strada per tornare all’Inter è in salita. Perché Lukaku guadagna tanto e perché il Chelsea che appena un anno fa ha sborsato 120 milioni di euro e sta vivendo una situazione societaria in divenire dopo l’addio di Roman Abramovic, ha certamente voglia di non rimetterci troppo. La voglia del giocatore potrebbe risultare decisiva, ma, per ora, il ritorno resta una suggestione.

Inter, i tifosi sperano nel super attacco

Sui social, anche i tifosi dell’Inter non nascondono i propri timori e i tanti dubbi per una situazione tutta da decifrare e la voglia di comprendere quali margini possano esserci. Molti quelli che si esaltano all’idea di ritrovarsi con il tridente stellare Lautaro-Lukaku-Dybala: “SE e dico SE per qualche ASSURDO MOTIVO riusciamo a fare l’attacco Dybala-Lautaro-Lukaku ve lo dico da ora, l’anno prossimo si alza la quarta“, o anche: “Però pensa a Dybala Lukaku e il Toro….. già a gennaio festeggeremo la seconda stella…..“.

I timori dei tifosi sul ritorno di Lukaku

Ma non manca chi ammette: “Dybala+Lukaku significa che esce Lautaro“, oppure: “Per fare Lukaku Dybala Lautaro Significa che dietro giochiamo con Izzo Campagnaro e D’Ambrosio”, e poi: “Ma con quali soldi. Siamo seri su Sanchez ti costava 8 annui con decreto crescita. Dybala ti costa 13 Lukaku a stipendio dimezzato sono altri 11 Entriamo nell’ottica che se l’Inter ha proposto questo ingaggio a Dybala, uno dei fantastici 4 parte“, “2 cessioni Barella e Bastoni ecco Lukaku”, “Unica cosa non venderei mai Lautaro per fare Dybala e Lukaku. Lautaro con Bastoni è la nostra miglior assicurazione sul futuro“.