24-03-2023 11:58

Nel day after di Italia-Inghilterra a Roberto Mancini tocca raccogliere i cocci di questa partita deludente, quasi preoccupante, che segna l’epilogo di una prestazione già incerta per i presupposti anche se tali insicurezze non potevano certo indurre a ritenere che due top potessero rimanere fuori. Oltre a Leonardo Bonucci, che non ci sarà contro Malta, infatti anche Barella deve dire addio (temporaneamente) alla maglia azzurra.

Italia-Inghilterra: l’infortunio di Barella

Il centrocampista dell’Inter ha giocato contro l’Inghilterra lasciando il posto a Bryan Cristante al 62′, ma ha subito qualche botta di troppo sul prato del Diego Armando Maradona di Napoli: lo staff medico della Nazionale ha verificato lo stato del giocatore.

E ha tratto una conclusione davvero poco auspicabile, per il ct Mancini: rinunciare al calciatore per la trasferta sull’isola mediterranea in programma domenica sera.

Fonte: ANSA

I problemi di Mancini per Malta

Insomma la sosta per le Nazionali, in vista delle qualificazioni per Euro2024, porta già qualche conseguenza a livello di club: lo stop di Bonucci e Barella, sebbene non sembrino infortuni gravi, riaprono un tema mai chiuso che inquina (e non poco) le relazioni su questo piano.

L’effettivo stato di salute di Barella sarà valutato dai medici dell’Inter, una volta rientrato ad Appiano Gentile, ma non c’è grossa preoccupazione per quelle che sembrano soltanto delle botte rimediate nello scontro contro l’Inghilterra. Per lui non ci dovrebbero essere altri problemi, se non quello di rinunciare all’impegno con l’Italia contro Malta, in questi tormentati incontri di qualificazione a Euro 2024.

Come sta Bonucci

Diversa la situazione di Bonucci, che di fatto è stato convocato, anche se infortunato e ha lavorato in palestra: con lo staff della Juventus riprenderà il suo programma di recupero seguendo la sua tabella personale.

