Italia-Spagna, Brych massacrato: "Neanche in Eccellenza errori simili"

C’erano parecchie perplessità sulla decisione di Rosetti di affidare la semifinale Italia-Spagna al tedesco Brych che aveva deluso nelle altre gare di Euro2020 ed aveva precedenti poco favorevoli agli azzurri. Come ha diretto la gara di Wembley lo spiega senza mezzi termini Luca Marelli. L’ex arbitro comasco, sul suo canale Youtube, è lapidario e stronca del tutto la prova del fischietto tedesco.

Marelli è una furia: “Brych non ha azzeccato nulla, a livello disciplinare si è dimenticato il cartellino negli spogliatoi, non si spiegano quattro ammonizioni non date, pensare di aver amministrato bene senza ammonire significa non aver capito niente dell’arbitraggio, questa gara non deve essere di esempio per i ragazzini se in Eccellenza un arbitro non dà 4 ammonizioni chiare si prende un voto bassissimo 8.30 ed è giusto così, arbitrare non equivale a una riunione di condominio.

La prima ammonizione non data è per il fallo di Busquets su Barella, non si può pensare di amministrare con una semplice punizione. Anche il fallo di Chiellini su Olmo al 26′ è da ammonizione mentre Brych non ha neanche fischiato il fallo. Al 36′ incursione di Emerson, interviene ancora Busquets con un pestone. Anche qui c’era ammonizione e anche qui non ha neanche fischiato il fallo. Al 43′ contatto tra Koke ed Emerson, lo spagnolo si preoccupa solo di fermare l’azzurro ed anche qui niente cartellino giallo che sarebbe stato automatico.

Nel secondo tempo è andata meglio ma non sono mancati errori: sul piano disciplinare non ha mai convinto. Andiamo avanti: al 90′ Chiellini tocca con la mano in area ma non è mai rigore. Ai supplementari dopo un fallo di Toloi su Olmo c’è stata una trattenuta di Di Lorenzo su Garcia, episodio non da Var perchè Brych sta guardando proprio in quella direzione. Se avesse fischiato il rigore ci sarebbe stato poco da dire, ci è andata bene.

Infine sul primo rigore parato a Locatelli da Umai, il portiere spagnolo ha un piede oltre la linea di porta. Va detto che il regolamento al riguardo è però scritto male. Sicuramente l’Ifab porrà rimedio a questa lettura contradditoria: per la ratio è un rigore da non ripetere, prendendo alla lettera il regolamento la posizione di Umai non era regolare.

SPORTEVAI | 07-07-2021 10:48