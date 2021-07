Italia-Spagna: Chi è Felix Brych, l'arbitro che danneggiò Juve e Cr7

semifinale di Euro2020 tra gli azzurri di Mancini e la Spagna, in programma martedì a Wembley alle 21. Laureato in legge, è avvocato per una banca della sua città, Monaco di Baviera, Brych è stato confermato in tutti i turni: ieri ha arbitrato il 4-0 degli A molti saranno fischiate le orecchie. Non sono molto positivi per gli italiani i precedenti dell’arbitro Felyx Brych (assistenti Mark Borsch e Stefan Lupp, IV uomo il russo Sergei Karasev, al Var Marco Fritz) designato da Rosetti per dirigere la primadi Euro2020 tra gli azzurri di Mancini e la Spagna, in programma martedì a Wembley alle 21. Laureato in legge, è avvocato per una banca della sua città, Monaco di Baviera, Brych è stato confermato in tutti i turni: ieri ha arbitrato il 4-0 degli inglesi sull’Ucraina ma nelle precedenti gare era stato molto criticato.

Brych ha deluso nella prima parte degli Europei

Sembra che Felix Brych non abbia un grande rapporto con le squadre italiane e in particolare con la Juventus che lo ricordano per l'espulsione di Cuadrado negli ultimi minuti della finale di Champions di Cardiff per un presunto fallo del colombiano ai danni di Ramos. La Juve lo ricorda anche per la recente espulsione (discutibile) di Ronaldo nella gara col Valencia nella fase a gironi di Champions. In Belgio-Portogallo Brych era stato giudicato pessimo, sorprende quindi che sia stato scelto per la terza gara di fila. Anche perché non è la prima volta che l'arbitro tedesco finisce nel mirino delle polemiche: il direttore di gara nato a Monaco di Baviera il 3 agosto 1975, aveva diretto anche la semifinale di Champions tra Liverpool e Roma suscitando più di una polemica tra i giallorossi. In quell'occasione, la squadra di Di Francesco aveva protestato per due dei cinque gol subiti dai Reds, in particolare per l'intervento di Wijnaldum ai danni di Strootman sul gol dell'1-0 e soprattutto per il clamoroso svarione sul fuorigioco non sbandierato a Salah in occasione del 3-0.

Brych, inoltre, è stato al centro di numerose polemiche durante il Mondiale di Russia, in cui si rese protagonista di alcune decisioni che non erano piaciute alla Serbia, eliminata agli ottavi di finale rimontatata dalla Svizzera: “L’Europa e il mondo intero sanno che la Serbia è stata derubata – diceva il giorno dopo la gara il capo della Federcalcio serba Kokeza.

Il precedente horror con la Spagna nel 2016

Brych ha anche già arbitrato Italia-Spagna, finì 1-1, erano le qualificazioni mondiali del 2016, ma danneggiò seriamente l’Italia e prese due topiche colossali non espellendo prima Diego Costa e poi Sergio Ramos.

Questo è il quarto EURO consecutivo in cui l’Italia affronta la Spagna. A UEFA EURO 2008, la Spagna ha vinto 4-2 ai rigori dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari ai quarti di finale a Vienna. Quattro anni dopo, le due squadre hanno pareggiato 1-1 nella fase a gironi a Danzica e poi si sono incrociate di nuovo nella finale di Kiev, dove la Spagna ha vinto 4-0. L’Italia ha ribaltato la situazione con una vittoria per 2-0 agli ottavi di finale allo Stade de France nel 2016. Nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2018, Azzurri e Furie Rosse hanno pareggiato 1-1 in Italia ma la Spagna ha poi vinto 3-0 in casa. A ottobre, le due squadre si affronteranno in un’altra semifinale, quella di UEFA Nations League a Milano.

SPORTEVAI | 04-07-2021 14:02