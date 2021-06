Italia, tifosi in estasi ma protestano: "Così non va"

L’Italia bagna l’esordio a Euro 2020 con una prova di carattere che vale i primi tre punti e regala una bella dose di autostima. La gara inaugurare dell’Olimpico contro la Turchia si chiude con rotondo 0-3 per gli Azzurri che regolano la pratica nella ripresa grazie all’autogol di Demiral, alla zampata di Immobile e alla precisa conclusione a giro di Insigne. Sui social l’entusiasmo si spreca, ma sotto tiro ci finisce la direzione di gara, che non ha minimamente convinto i tifosi azzurri.

Nella prima frazione l’Italia è un po’ bloccata e a monopolizzare i social sono due occasioni dubbie in area turca, con i tifosi azzurri a chiedere il rigore. La prima, su Barella, non è così netta, ma quella nel finale con il silent check del Var a lasciar corre dopo un netto tocco di mano di un difensore sul cross di Spinazzola scatena i tifosi sui social. C’è chi si chiede: “ma i rigori sono stati tolti dal giuoco del calcio?” e ancora: “Ma è del mestiere questo Makkellie? Manco Byron Moreno nel 2002“, “Non è rigore! …questo tizio gioca nella Virtus Campione d’Italia”, “non si può daiiii rigore netto”.

A inizio ripresa, gli Azzurri trovano finalmente il vantaggio e i social impazziscono con l’autorete di Demiral sul cross di Berardi: “E andiamoooo, finalmente! Ci voleva!”, in tanti citano il karma: “Autogol di braccio, ah il karma!” e moltissimi prendono di mira il centrale della Juventus: “Che poesia essere in vantaggio per autogol di Demiral”, “Il gol più importante di Demiral da quando è in Italia”, “Demiral, da vero juventino, da una mano all’Italia”.

Poi a prendersi la scena sono i due azzurri più in palla, Barella e Spinazzola: “sontuoso Nicolò Barella”, “manco a dirlo Spinazzola migliore in campo”. E, al 65′, proprio dopo un tiro di Spinazzola respinto da Cakir, Immobile firma il raddoppio: “Questo gol è tutto merito di Spinazzola. Ottima partita la sua”, “Grande Ciruzzo!”. Il tris di Insigne, al 79′, chiude i giochi e i tifosi possono esplodere di gioia: “…davvero un bel gioco stasera. Forza ragazzi!!!”, “E’ vero che è la Turchia e non la Germania, però, onestamente, erano anni che l’Italia non giocava così sciolta”.

Non mancano poi le critiche alla direzione di gara: “Il terzo gol è dedicato agli arbitri, per far capire che l’Italia va avanti nonostante l’arbitraggio discutibile”, “Terna o quaterna arbitrale non all’altezza”, “arbitri più ridicoli ne ho visti pochi”. Al termine tantissimi i complimenti per Roberto Mancini: “ora si vince davvero! Vai Roberto, questo è la tua nazionale!”, “L’Italia gioca un buon calcio e questo è tutto merito di Mancini Roberto da Jesi”, “Quest’Italia di Mancini mi piace davvero tanto: possesso, pazienza nella costruzione, impegno di tutti in copertura. Non serve il fuoriclasse se tutta la classe lavora al massimo”.

SPORTEVAI | 11-06-2021 23:01