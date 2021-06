Italia-Turchia: numeri e curiosità del primo match di Euro 2020

E’ arrivata finalmente la grande giornata dell’inaugurazione dei campionati europei : stasera alle 21 a Roma si giocherà Italia-Turchia .

Allo Stadio Olimpico della Capitale, tra fasi finali degli Europei e dei Mondiali , gli azzurri hanno disputato 8 partite senza mai perdere: 6 volte hanno vinto e 2 pareggiato . Tanto per cominciare, l’Italia ha giocato, per quanto riguarda la rassegna continentale, la doppia finale dell’ 8 e 10 giugno 1968 contro la Jugoslavia , la prima terminata 1-1, la seconda vinta 2-0 con reti di Riva e Anastasi , mentre il 18 giugno 1980 ci fu l’ultima partita del girone di qualificazione col Belgio , che finì 0-0, sancendo l’eliminazione degli azzurri.

Poi, ai Mondiali di Italia ’90 , fu la volta delle Notti Magiche dell’Olimpico: il 9 giugno l’1-0 all’Austria (gol di Schillaci ), il 14 l’1-0 agli Stati Uniti ( Giannini ), il 19 il 2-0 alla Cecoslovacchia (Schillaci e Baggio ), il 25 il 2-0 all’Uruguay negli ottavi (Schillaci e Serena ) e il 30 l’1-0 all’Irlanda nei quarti ( Schillaci ).

La Turchia invece ha sempre perso le sue 4 gare di debutto alle fasi finali degli Europei: l’ 11 giugno 1996 1-0 con la Croazia , il 7 giugno 2008 1-0 col Portogallo , il 12 giugno 2016 1-0 ancora con la Croazia, ma soprattutto l’11 giugno 2000 ad Arnhem , in Olanda , perse 2-1 contro l’Italia, che andò a segno con Antonio Conte e con Pippo Inzaghi su rigore, mentre per i nostri avversari fece gol Okan .

Con la Turchia l’Italia è imbattuta : su 10 incontri ne ha vinti 7 , l’ultimo è quello citato, che è anche l’unico giocato nelle fasi finali di Europei e Mondiali, e ne ha pareggiati 3, l’ultimo nel 2006 , 1-1 in amichevole a Bergamo . Infine, curiosamente, le due nazionali hanno un record per ciascuna che hanno condiviso col Belgio nell’avvicinamento a questi Europei: la squadra di Lukaku ha infatti incassato solo 3 gol nelle qualificazioni, come la Turchia, e ha vinto 10 gare su 10 , solo l’Italia è riuscita a fare altrettanto.

OMNISPORT | 11-06-2021 12:51