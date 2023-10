Under 21, Italia-Norvegia: info, orari, formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Azzurrini di nuovo in campo per la corsa ad Euro 2025: domani, martedì 17 ottobre, la sfida contro la selezione norvegese al Marco Druso di Bolzano

16-10-2023 12:13

L’Italia U21 riprende il suo cammino verso la fase finale degli Europei 2025. Gli azzurrini ritornano in campo per il terzo appuntamento del gruppo A dopo il pareggio contro la Lettonia e la vittoria contro la Turchia: domani, martedì 17 ottobre, sarà il momento di affrontare la Norvegia. Allo stadio Marco Druso di Bolzano sarà calcio d’inizio alle 17:45. Sponda ospite, la Norvegia, finora, ha conquistato due vittorie, rispettivamente contro San Marino e Lettonia.

Italia U21-Novergia U21, dove vederla in diretta tv e streaming

La gara tra Italia U21 e Norvegia U21, valida per la terza sfida del percorso di qualificazione per l’europeo di categoria, è in programma domani, martedì 17 ottobre, con inizio fissato alle 17:45. Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv su Ra1 2, al canale 2 del Digitale Terrestre, e in streaming su RaiPlay.

Italia U21, la probabile formazione

Gli azzurrini vanno a caccia del terzo risultato utile consecutivo per poter mettere in cascina punti importanti verso la qualificazione ad Euro 2025. Dopo la notizia del pugno di Nasti ai danni di Ruggeri, che ha comportato l’esclusione dai convocati del c.t. Nunziata proprio dell’attaccante del Milan in prestito al Bari, ora l’Italia U21 vuole dimostrare tutta la sua solidità in campo.

Il ct, in occasione della sfida contro la Norvegia, dovrebbe scegliere il 4-3-1-2. Desplanches inamovibile tra i pali, con Kayode, Coppola, Pirola e Calafiori in difesa. Il centrocampo disposto a rombo, con le mezzali Casadei-Ndour e il regista Miretti, appoggiati dal trequartista Baldanzi. La linea offensiva, invece, dovrebbe essere affidata al duo Colombo-Esposito.

Italia U21 (4-3-1-2): Desplanches; Kayode, Coppola, Pirola, Calafiori; Casadei, Miretti, Ndour; Baldanzi; Colombo, Esposito. Ct: Nunziata.

Norvegia U21, la probabile formazione

Sponda ospite, la Norvegia di Jalland potrebbe scendere in campo con il 3-5-2. Sjoeng tra i pali e il tridente difensivo Edh, Hjelde e Opsahl. A centrocampo, invece, gli esterni Bobb e Wolfe, insieme a Mannsverk, Arnstad e Zafeiris. In attacco, infine, la coppia Hansen-Aaroen e Schjelderup.

Norvegia U21 (3-5-2): Sjøeng; Edh, Hjelde, Opsahl; Bobb, Mannsverk, Arnstad, Zafeiris, Wolfe; Hansen-Aarøen, Schjelderup. Ct: Jalland.

I precedenti

In passato, Italia U21 e Norvegia U21 si sono sfidate cinque volte. La gara più lontana è datata 2004, dove gli azzurrini riuscirono a vincere per 2-0. In seguito, due pareggi e altrettante sconfitte, di cui l’ultima subìta a giugno del 2023 in occasione degli Europei 2021. La selezione tricolore venne mandata ko dal gol di Botheim.