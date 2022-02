Juve, il video è virale: il baby bianconero diventa l'idolo dei tifosi

21-02-2022 15:10

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, Massimiliano Allegri ha tranquillizzato tutti: “Rabiot ha preso solo una botta ed è a disposizione per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, che domani vedranno la Juventus impegnata all’Estadio de la Cerámica contro il Villarreal. I dubbi circa la presenza del centrocampista francese erano sorti dopo un duro colpo subito nella rifinitura, che ha costretto i sanitari bianconeri a intervenire.

Juve, attimi di apprensione per Rabiot

L’ex Psg si è infatti ritrovato al tappeto per un intervento non proprio ortodosso del giovane dell’Under 23, Diego Stramaccioni, durante un semplice torello. Una scivolata azzardata che ha creato momenti di preoccupazione per le condizioni di Rabiot, rimasto a terra dolorante per qualche minuto con la caviglia sinistra tra le mani prima di rialzarsi.

Juve, Stamaccioni idolo dei tifosi

In poco tempo, il video del tackle diventa virale e scatena la reazione dei social che, tra il serio e il faceto, incoronano Stramaccioni a nuovo idolo del tifo bianconero, palesando una volta di più il poco feeling tra Rabiot e i tifosi. C’è chi scrive: “Quanto gasa Stramaccioni, dovrebbe avere la stella allo stadio accanto a Boniperti e Del Piero solo per questa entrata su Rabiot” e ancora: “Stramaccioni uno di noi, anche lui vuol vedere Zakaria Arthur Loca dietro a McKennie”, “Che poi come non si fa a essere entusiasti di Stramaccioni?!? Pure Cuadrado si complimenta”, “Stramaccioni eroe! Potrebbe essere decisivo per riuscire a passare il turno!”.

La rabbia dei tifosi della Juve

Ovviamente, non manca chi se la prende con Stramaccioni e scrive: “Allegri dovrebbe prendere a ceffoni quel ragazzo e alcuni della prima squadra che ridevano per quell’entrata killer di Stramaccioni su Rabiot. Con Atalanta e Toro il migliore del suo reparto”, oppure: “Come si sta bene nella torre della malafede dove non c’è vergogna ad ammettere che se Stramaccioni avesse fatto un entrata del genere su De Ligt avrei richiesto la pena capitale”, “Indipendentemente dal fatto che sia accaduto alla vigilia di una partita fondamentale per la stagione, un’entrata del genere durante un torello non è assolutamente giustificabile. È molto grave, a mio modesto parere, la stretta di mano di Cuadrado verso il giovane”.

Villarreal-Juve, le probabili scelte di Allegri

Timori rientrati e, dopo le rassicurazioni del tecnico toscano, Rabiot dovrebbe essere regolarmente in campo. I dubbi di formazione riguardano infatti più i colleghi di reparto, con Zakaria e Arthur a contendersi due posti con McKennie e Locatelli. Per il resto, Danilo agirà ancora da centrale di difesa accanto a DeLigt davanti a Szczęsny, De Sciglio a destra, Alex Sandro a sinistra. In attacco, c’è attesa per l’esordio assoluto in Champions di Vlahovic, conferma per Morata, out Dybala, che dovrebbe essere sostituito dall’avanzamento di Cuadrado.

