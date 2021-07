L'angelo con la barba della Nazionale: la nuova vita di De Rossi

Nel successo azzurro a Euro 2020 un ruolo lo ha avuto pure Daniele De Rossi. L’ex centrocampista, che ancora ragazzino ebbe il fegato di battere un super rigore nella finale del Mondiale 2006 e che per anni è stato il cuore della Roma, da pochi mesi è entrato a far parte dello staff di Roberto Mancini in Nazionale.

De Rossi è il team manager degli Azzurri e ha quindi avuto un ruolo fondamentale per cementare il gruppo che ha portato l’Italia sul trono d’Europa. Un ruolo in cui De Rossi ha messo in mostra tutta la grinta e la leadership dimostrata anche quando era calciatore ed era soprannominato non a caso “Capitan Futuro“.

De Rossi non è più un ragazzino e ormai da anni al viso d'angelo delle origini si è sostituita una bella barba fluente.

“Ormai la mia barba rappresenta una parte di me – ha dichiarato Daniele De Rossi al lancio di King C. Gillette. So che potrei tagliarla domani, ma per me è come avere i capelli biondi, gli occhi azzurri. È una caratteristica che mi definisce. Ormai non credo di potermi vedere senza barba. Ogni tanto la accorcio perché ho caldo o voglio cambiare look, ma poi non vedo l’ora che ricresca, perché onestamente senza barba mi vedo come un bambino di 10 anni… inoltre, per me è un po’ come un accessorio (non sono mai stato tanto vanitoso), la vedo, diciamo, come i miei capelli. Certamente mi contraddistingue perché sono stato uno dei primi calciatori a portare questa barba importante! Ogni tanto ci gioco, la accorcio, faccio crescere un po’ di più il pizzetto. Ma in genere non intervengo in modo drastico”.

