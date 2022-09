L'ultima lamentela del comandante Sarri agita il web: è putiferio

04-09-2022 12:19

Una volta se la prese con l’orario d’inizio della partita, in altre occasioni con le condizioni del terreno di gioco. Altre volte si è lamentato con chi compila i calendari, quindi con giornalisti, opinionisti, Lega, Uefa, Fifa, nazionali e così via. Figurarsi se, dopo Lazio-Napoli, Maurizio Sarri poteva decidere, una volta tanto, di non appigliarsi alla più classica delle giustificazioni per chi perde una partita di calcio: l’arbitraggio.

Sfogo Sarri: nel mirino Sozza e i vertici Aia

Lo sfogo del tecnico della Lazio contro l‘arbitro Sozza e i vertici Aia, però, ha scatenato una vera e propria bufera sui social. Solo i tifosi biancocelesti sono dalla sua parte. Per i sostenitori del Napoli, che pure fino a quattro anni fa lo osannavano, e per gli spettatori neutrali, il duro sfogo del ‘comandante’ a fine gara ha solo i contorni del classico ‘piagnisteo’. “Arbitri alibi dei perdenti” e poi tocca sentire dalle stesse persone roba del genere dopo una partita finita per miracolo 1-2! 1-4 doveva finire…”. O ancora: “Bravo Sarri continua a piangere, non crescerai mai sei carta conosciuta e va bene così per noi”.

Il web condanna il vittimismo di Sarri

Per molti, spostare l’attenzione sulla direzione di gara è solo un modo per nascondere pecche e limiti della sua Lazio. “Sinceramente che parla di arbitri fa ridere. Dovrebbe chiarire perché ieri hanno giocato male”. Oppure: “Certo che gli episodi condizionano ma ieri la Lazio ha fatto zero, il Napoli ha strameritato. Sarri che parla di arbitri si ridicolizza e si autoassolve da una prestazione pessima. Io la Lazio la vedo spesso e ieri ha fatto schifo”.

Non solo i tifosi del Napoli: tutti contro Sarri

Critiche che non arrivano soltanto da Napoli. “Se Mourinho dice una cosa così è un piangina mentre se lo dice Sarri ha ragione”, scrive fuori dai denti una tifosa della Roma. E non è finita: “Si dimostra un piccolo uomo anche stavolta. Parla di arbitri e di Laurentiis e non di come il Napoli di Spalletti per 70 minuti non gli abbia fatto capire niente”. E ancora: “Sarri ormai ha credibilità zero quando parla”. E da Torino: “A volte mi prende un po’ di nostalgia per quando c’era lui, poi leggo interviste come quella di ieri e mi passa subito”.